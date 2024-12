We Change: al via l'iniziativa per disegnare il futuro del parco del Valentino

È tutto pronto per “We Change!”, l’iniziativa per ripensare il Parco del Valentino come spazio centrale per la sostenibilità ambientale, la cultura e la partecipazione collettiva.

Il progetto, promosso da Imbarchino, è realizzato da Banda Larga APS, dalla società benefit Va Lentino, da Bike Pride, con il sostegno di Patagonia e la collaborazione della Città di Torino. Un’iniziativa che accompagna l’importante percorso di riqualificazione del Parco e delle zone limitrofe realizzato dall’amministrazione comunale grazie ai fondi PNRR, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini, incoraggiandoli a diventare protagonisti nella loro città.

Lunedì 9 dicembre prende il via una survey – che sarà sulle pagine FB e IG dell'Imbarchino del Valentino –dedicata al Parco e progettata per raccogliere idee e suggerimenti dalla comunità sull’uso di questo importante spazio urbano. I risultati dell’indagine serviranno come base per una serie di tavoli di confronto, che si svolgeranno a marzo 2025 negli spazi di Imbarchino. Durante questi incontri, cittadini, giovani, rappresentanti istituzionali, esperti accademici e professionisti del settore si confronteranno per definire proposte concrete che traccino il futuro del Parco. L’obiettivo è discutere, da un lato, del potenziamento del verde e della mobilità sostenibile, con particolare attenzione alle azioni NBS, al miglioramento dell’accessibilità e alla promozione di modalità di spostamento ecologiche e, dall’altro, della promozione di iniziative culturali, artistiche e sportive che rendano il Parco un luogo vivo e coeso, in grado di rafforzare i legami sociali.

Il progetto si inserisce in un momento cruciale per Torino, una città che sta affrontando la sfida di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. Grazie all’imponente investimento di 666 milioni di euro di risorse comunitarie e del PNRR, nell’ambito del progetto Torino Cambia, la città ha l’opportunità di trasformarsi anche in un modello di innovazione e resilienza verde. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale che le politiche pubbliche siano sviluppate in linea con le esigenze dei cittadini, attraverso percorsi partecipativi che coinvolgano le nuove generazioni in prima linea.

Il progetto We Change! vedrà il coinvolgimento diretto dei tre assessorati della Città di Torino - Cura della città e Verde, Transizione ecologica, Cultura - a rappresentare i diversi ambiti interessati dalle trasformazioni in atto nel Parco del Valentino e nelle aree limitrofe. Imbarchino si conferma il fulcro di questo percorso, offrendo uno spazio di confronto aperto dove cittadini e istituzioni possano dialogare e co-progettare azioni di impatto positivo sul territorio.

Con We Change! Torino può consolidarsi come laboratorio europeo di cambiamento, dimostrando che una città può conciliare il suo passato industriale con un futuro sostenibile, inclusivo e orientato al benessere collettivo.