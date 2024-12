La nuova Stellantis riparte da Mirafiori? Imparato: "Entro alcuni mesi arriva l'ibrido: 100mila auto all'anno. Non molliamo Torino"

La nuova Stellantis riparte da Mirafiori. Parola di Jean-Philippe Imparato, responsabile dell’Enlarge Europe del Gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. Il manager è stato intervistato da Rai Uno per la trasmissione "XXI Secolo". "Mirafiori sarà sviluppata - ha detto -. Mirafiori è la Fiat 500. Entro alcuni mesi avremo l'ibrido sulla 500. Sto preparando la nuova 500 che arriverà. Il piano sta per essere consolidato, ma non molliamo Mirafiori e non molliamo Torino, al di là della 500 del futuro che stiamo preparando". "Non c'è dubbio - ha sottolineato -: Mirafiori c'è e ci sarà".

Centomila macchine all'anno: "Mirafiori avrà lavoro" Una prospettiva che, secondo Imparato, ha una base solida nel presente. "In questo momento sto sviluppando a bomba l'ibrido, vedo qualcosa intorno a novembre 2025 e dopo si riparte con 100mila macchine l'anno. Dopo - aggiunge - mettiamo a Mirafiori il futuro della 500 che mi porta a 2032-2033, quindi non c'è dubbio, Mirafiori avrà lavoro".

I veicoli commerciali e non solo Ma il manager, nel corso dell'intervista, ha voluto parlare anche di altri progetti che riguardano il capoluogo piemontese. E che vanno oltre la 500. "Abbiamo messo a Mirafiori anche l'ente dei veicoli commerciali Pro One in Italia e io come capo dell'Europa arrivo e metto tutta l'azienda, l'organizzazione europea a Torino. Quindi non c'è dubbio, Mirafiori c'è e ci sarà".