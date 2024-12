Bosco Turriglie: un’oasi di natura e educazione a Chieri con 500 alberi piantati

Nel cuore di Chieri, una distesa aperta che da sempre ha rappresentato un luogo di camminate occasionali per gli abitanti, si è trasformata in un progetto ecologico ambizioso e unico Bosco Turriglie. Grazie all’iniziativa di Adrian Kreter, in questo angolo di natura sono stati piantati oltre cinquecento esemplari di alberi e arbusti, con l’obiettivo di realizzare una vera e propria oasi naturale, in grado di rigenerare l’ambiente e arricchire la vita della comunità locale.

Un parco ecosostenibile e ricco di biodiversità

Aperto al pubblico, Bosco Turriglie offre oggi un'ampia varietà di specie vegetali autoctone, tra cui querce, alberi da frutto, aceri, biancospini, tigli e molte altre piante che arricchiscono la biodiversità locale. L’intervento ha privilegiato, in particolare, la creazione di un ecosistema ideale per il sostegno dell’avifauna e degli insetti impollinatori, creando un ambiente sano e fertile per la fauna selvatica. A completare questo scenario naturale, una varietà di arbusti come viburni, cornioli, caprifogli profumati, rose e sambuchi contribuiscono a creare un ambiente perfetto per il benessere umano e naturale.

Un progetto con impatti positivi per la comunità

Il progetto, ideato e realizzato da Adrian Kreter insieme all’architetta paesaggista Elisa Campra dello studio Neò - Natura su Misura e all’azienda paesaggistica locale Tutto Verde, sotto la supervisione dell’Azienda Agricola Valerio Barbetta, ha come obiettivo non solo quello di offrire uno spazio verde dove trascorrere momenti di relax, ma anche di favorire la crescita culturale ed ecologica del territorio. Bosco Turriglie diventerà, infatti, un importante centro di educazione ambientale dedicato alle scuole, agli studenti e a tutte le persone che desiderano entrare in contatto con la natura e comprendere l’importanza della sostenibilità. Le scuole del territorio saranno invitate a partecipare a laboratori didattici e attività educative pensate per sensibilizzare i giovani sull'importanza della tutela dell’ambiente e della biodiversità. Inoltre, grazie al supporto e alla visione condivisa con il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero, il progetto si inserisce armoniosamente nel contesto cittadino, con l’intento di rafforzare il legame tra il parco e la comunità locale.

Un’esperienza immersiva nella natura

Il Bosco Turriglie è pensato come un luogo dove la natura cresce liberamente, ma con un’attenzione particolare alla fruibilità del pubblico. Il percorso di visita, tracciato esclusivamente dal taglio dell’erba, permette di esplorare l’ambiente senza alterarne la naturalità. I pannelli didattici posizionati lungo il percorso offrono informazioni sulla flora e fauna locali, creando un’esperienza educativa adatta a tutti.

Inoltre, per garantire una vista panoramica mozzafiato, è presente una piattaforma naturale in cima a una collina, da cui i visitatori potranno ammirare i campi circostanti di Chieri e immergersi nella bellezza della natura che si svela in ogni stagione.

Un regalo per la città, un’opportunità per la comunità

Adrian Kreter e la sua famiglia, da tempo affascinati dalla cultura italiana e dalla bellezza del Piemonte, hanno deciso di insediarsi a Chieri, contribuendo in modo tangibile alla comunità. Con il Bosco Turriglie, i Kreter hanno voluto non solo creare uno spazio verde di alta qualità, ma sottolineare l’importanza della sostenibilità ambientale, della valorizzazione del territorio e della partecipazione dei cittadini.

Il Bosco Turriglie non è solo un parco, ma un vero e proprio laboratorio all’aperto dove l’intera comunità può crescere, imparare e prosperare, godendo di un patrimonio naturale che si arricchirà nel tempo. La sua apertura rappresenta un passo importante verso una città più verde, più consapevole e più unita.