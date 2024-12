Collegno, "Ancora problemi al cimitero": la denuncia del Movimento 5 Stelle

"Siamo venuti a conoscenza delle gravi carenze di loculi disponibili nel cimitero comunale di Collegno. Il Comune deve rispondere a questa emergenza, frutto di una programmazione insufficiente e inadeguata delle attività legate ai servizi cimiteriali. Ne va della dignità delle persone che si trovano ad affrontare un dolore immenso, e che, oltre alla sofferenza per la perdita, devono anche fare i conti con l’incertezza di garantire una sepoltura adeguata ai loro cari". La denuncia arriva direttamente dal Movimento 5 Stelle.



"Ma non solo: l’assenza di una pianificazione efficace rappresenta un danno anche per le casse comunali, visto che soluzioni emergenziali spesso comportano costi più elevati e inefficienze. Il Movimento 5 Stelle di Collegno aveva già denunciato durante la scorsa consigliatura questa grave inefficienza nella programmazione dei servizi cimiteriali, senza che venissero presi provvedimenti concreti. Nonostante il cambio di amministrazione e l'arrivo del nuovo sindaco, la situazione non è cambiata".



"Per questo motivo, il nostro gruppo consiliare depositerà un’interrogazione per fare piena luce sulla vicenda e chiedere risposte chiare e azioni concrete per affrontare questa emergenza. Chiediamo al Comune di intervenire con urgenza, mettendo in atto un piano concreto per evitare che questa situazione vergognosa si ripeta in futuro. Non è accettabile che la gestione di un tema così delicato venga trascurata. Invitiamo i cittadini che abbiano dovuto subire disservizi in merito alla tumulazione dei propri cari a rivolgersi ai consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Collegno per segnalare l'accaduto e fare chiarezza".