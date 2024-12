Asl To3, Manuel Ventura nuovo direttore della Medicina interna dell’Ospedale di Rivoli

A partire da questo mese di dicembre la Medicina Interna dell’Ospedale di Rivoli ha un nuovo direttore. Si tratta di Manuel Ventura , classe 1973, specialista in Geriatria e Gerontologia. Diploma universitario ICWS physicians, presso l’Italian Academy Wound Care, Scuola superiore italiana per la cura delle lesioni cutanee, conseguito nel 2017.

Volto noto dell’AslTo3, ha lavorato nella medicina dell’ospedale di Susa dal 2012 al 2014 e poi dal 2014 nella medicina interna dell’ospedale di Rivoli, di cui è stato direttore facente funzioni dal dicembre 2023, lavorando attivamente alla riduzione del boarding in pronto soccorso, in collaborazione con il Dipartimento di emergenza, e dedicando una particolare attenzione ai pazienti anziani e pluripatologici.

In questo ultimo anno ha avviato un progetto di riorganizzazione della struttura di medicina interna per aree a diversa intensità di cura, e recentemente si è particolarmente impegnato per la costruzione della rete reumatologica e l’implementazione del Day Hospital multi specialistico finalizzato anche alla dimissione precoce dal reparto di Medicina, per l’ottimizzazione delle cure al paziente e dei flussi di entrata-uscita dall’ospedale.