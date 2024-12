La scuola in prima fila: continua il progetto curato dal Museo del Cinema per gli studenti

La scuola in prima fila - Viaggio in Italia è un'iniziativa del Museo Nazionale del Cinema di Torino ed è realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).

Il progetto coinvolge scuole di cinque regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Liguria, Basilicata e Puglia), con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio del Museo Nazionale del Cinema e di promuovere l'alfabetizzazione cinematografica, con particolare attenzione ai temi dell'ambiente e dell'identità di genere.

È un progetto ampio e articolato, unico nel suo genere, che prevede una serie di attività formative per docenti e studenti, corsi di Alta Formazione, rassegne e incontri, visite guidate e laboratori di cinema con creazione di contenuti audiovisivi.

Il percorso, iniziato nel 2022, prevede attività formative per docenti e studenti, che comprendono visite al Museo, proiezioni cinematografiche programmate dai festival del Museo (Festival CinemAmbiente, Lovers Film Festival e Torino Film Festival), la messa a disposizione in supporto digitale del patrimonio cinematografico del Museo per la realizzazione dei laboratori creativi e la produzione di opere audiovisive.

Sono inoltre previsti corsi di Alta Formazione per gli insegnanti suddivisi in moduli in presenza e online, che offrono strumenti didattici e metodologie per l’insegnamento del cinema. I temi trattati spaziano dalla storia del cinema alla produzione di contenuti in diversi formati, come animazione, VR e sonorizzazione, con un focus sull'inclusione e la didattica personalizzata.

Il progetto include una rassegna con proiezioni in cinque regioni, seguite da incontri e Q&A con i professionisti del settore, offrendo alle scuole l'opportunità di approfondire i temi trattati, con materiale didattico disponibile per gli insegnanti.

Le visite al Museo Nazionale del Cinema, sia in presenza che online, consentiranno agli studenti di esplorare il patrimonio cinematografico e le sue origini. I laboratori di cinema, realizzati in classe con esperti, incentrati sulla creazione di contenuti audiovisivi, saranno organizzati in base al grado scolastico e agli argomenti trattati durante la formazione degli insegnanti.



Nel maggio 2025, il Museo allestirà una mostra delle opere realizzate dalle scuole, esposta sulla cancellata storica della Mole Antonelliana. L'evento finale, che vedrà la proiezione dei cortometraggi prodotti dagli studenti, sarà trasmesso in streaming e celebrato al Cinema Massimo di Torino. L’intento è di rafforzare il legame tra cinema, scuola e territorio, offrendo agli studenti un’esperienza unica di apprendimento e di creatività.

Per info: https://www.museocinema.it/it/scuole/lspf