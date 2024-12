Cosa fare dopo la Scuola Media? Nuovo Corso di Acconciatura in Arrivo a Casa di Carità di Grugliasco!

Se sei appassionato di bellezza, creatività e desideri intraprendere una carriera nel mondo dell'acconciatura, questo nuovo corso è quello che fa per te.

Operatore del Benessere - Acconciatura è un corso triennale che ti prepara a ottenere una qualifica professionale, arricchito da 300 ore di stage nel terzo anno. Grazie a questa formazione, diventerai una figura molto richiesta nel mondo del lavoro. Acquisirai competenze nell’accoglienza del cliente per offrire un servizio personalizzato, nel lavaggio di capelli, nella colorazione/decolorazione, nella permanente e nello stiraggio. Sarai in grado inoltre di eseguire il taglio di capelli e barba, realizzare acconciature ed effettuare la messa in piega, utilizzando prodotti e strumenti appropriati. Alla fine del percorso triennale potrai lavorare in un salone di acconciatura e in diversi ambiti, come matrimoni, shooting fotografici e sfilate, oppure proseguire gli studi per ottenere il Diploma e l’abilitazione professionale.

Il programma didattico prevede una forte componente pratica: il nostro team di esperti del settore ti guiderà in laboratorio con un approccio che simula contesti professionali reali. Oltre alle lezioni pratiche, parte integrante del percorso sono le visite didattiche, testimonianze di professionisti e metodologie di apprendimento cooperativo. Non mancherà un periodo di formazione sul campo, attraverso stage presso aziende del settore.

In questo periodo, Casa di Carità Arti e Mestieri di Grugliasco è pronta ad aprire le sue porte a giovani e famiglie interessati a un percorso formativo che unisce creatività e competenza. Gli Open Day sono l'occasione ideale per scoprire più da vicino i corsi.

Se sei pronto a dare il via alla tua carriera nel mondo dell’acconciatura, non perdere questa opportunità!

sabato 14 DICEMBRE 2024 dalle 9:00 alle 13:00

mercoledì 18 DICEMBRE 2024 dalle 17:00 alle 20:00

sabato 11 GENNAIO 2025 dalle 9:00 alle 13:00

mercoledì 15 GENNAIO 2025 dalle 17:00 alle 20:00

sabato 25 GENNAIO 2025 dalle 9:00 alle 13:00

Per maggiori informazioni e per prenotare gli Open Day: https://www.grugliasco.casadicarita.org

Inoltre, Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le indicazioni relative alle iscrizioni per l'anno formativo 2025-26.

Per i giovani in uscita dalle scuole medie che intendano iscriversi ai nostri corsi di Istruzione e Formazione Professionale, le domande online devono essere inoltrate dalle ore 8 dell'8 gennaio 2025 alle ore 20 del 31 gennaio 2025 utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS sulla piattaforma UNICA, dalla quale puoi vedere tutti gli step della procedura.

Il CODICE MECCANOGRAFICO, necessario per procedere con l’iscrizione della Casa di Carità Arti e Mestieri di Grugliasco è: TOCF033006