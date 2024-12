Piccole realtà musicali, Pompeo (Pd): "Cosa intende fare la Regione per sostenerle?"

“La musica rappresenta un patrimonio culturale fondamentale. Nella nostra Regione c’è un tessuto di realtà musicali locali che svolgono un ruolo essenziale nella promozione e diffusione della cultura, nella formazione di nuovi talenti professionisti, nella produzione e nella coesione sociale. Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere all’Assessore alla Cultura quali azioni intenda mettere in campo per rendere più accessibili i finanziamenti alle piccole realtà musicali. Sarebbe auspicabile creare anche bandi specifici e separati per settore” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.





“Il bando triennale della Regione – prosegue la Consigliera regionale Pd – richiede anche un cofinanziamento complementare al contributo e risulta, in moltissimi casi, impossibile individuare un ente erogatore che possa contare su una progettualità triennale. Per questo vorrei capire se sia in programma una revisione del bando, magari con l’introduzione di scadenze annuali che consentirebbero alle piccole associazioni di accedervi più facilmente. Inoltre, un altro problema è rappresentato dai grandi enti culturali che, se da un lato rappresentano realtà d’eccellenza, dall’altro sono i principali assegnatari di gran parte dei contributi a discapito delle piccole associazioni. Chiedo, quindi, all’Assessore come intenda agire per fare in modo che le risorse vengano erogate in modo equo”.

“I contributi regionali – conclude Laura Pompeo – rappresentano per tanti musicisti l’unico mezzo di sostegno economico e ritengo che ci si debba impegnare, in tutti i modi possibili, per tutelare e supportare queste figure, che in molti casi hanno anche il merito di occuparsi di ricerca e di tutelare e trasmettere la storia della produzione musicale piemontese. La cultura è alla base della formazione di ogni individuo e di tutta la società: è un dovere preservala, sostenerla e renderla accessibile a tutti”.