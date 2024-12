I Dipinti dei Medium a Torino: Angeli e Demoni in Mostra

Protagonisti assoluti di questa esposizione sono i dipinti canalizzati da medium, opere che trascendono l’arte tradizionale per diventare veri e propri portali energetici.

Questi quadri, intrisi di energia sottile e vibrazioni spirituali, sono frutto della connessione profonda tra gli artisti e dimensioni invisibili. Tra i nomi di spicco, Claudia Ottone, massimo esponente della pittura medianica in Italia e fondatrice della galleria Magus, che insieme ai suoi talentuosi allievi ha dato vita a questa esposizione irripetibile.

L’esposizione “Angeli e Demoni” esplora il dualismo insito nell’essere umano: luce e ombra, sacro e profano, celeste e terreno. Ogni opera racconta una storia, invita a un viaggio interiore e offre un’esperienza trasformativa a chi la osserva. “Questi quadri non sono semplici decorazioni: sono strumenti di connessione con energie superiori, veri catalizzatori di cambiamento e consapevolezza”, spiega Claudia Ottone.

La mostra rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo in cui arte, spiritualità ed energia si fondono in una sinfonia visiva ed emotiva. Ogni quadro esposto è unico, canalizzato direttamente dagli artisti in uno stato di profonda connessione con piani superiori.

Non perdete l’opportunità di partecipare a un evento che sta già suscitando grande interesse nel panorama artistico ed esoterico. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 13, 14 e 15 dicembre, con i seguenti orari:

Venerdì dalle 15,00 alle 19,00

Sabato e Domenica dalle 10,00 alle 19,00

L’ingresso è gratuito, ma vi avvisiamo: l’esperienza sarà tutto fuorché ordinaria.

Torino diventa, ancora una volta, la capitale della magia e dell’ignoto. Siete pronti a lasciarvi stupire? “Angeli e Demoni” vi aspetta!