Assicurazione RC auto: come costruirsi una polizza su misura

L’assicurazione RC auto è una polizza assicurativa che garantisce una copertura economica per i danni involontari causati a terzi in caso di sinistro con il veicolo assicurato; con il termine “terzi” ci si riferisce a persone, cose e animali. È un contratto assicurativo che i proprietari di un autoveicolo devono obbligatoriamente sottoscrivere. L’obbligo non è relativo soltanto ai mezzi circolanti, ma anche quelli che sono parcheggiati su una strada a uso pubblico o su un’area privata aperta al pubblico.

La tutela economica – che la compagnia assicurativa garantisce entro i limiti dei massimali previsti dal contratto – è una protezione a doppio senso dato che protegge sia il danneggiato che il danneggiante, dato che il risarcimento è a carico della compagnia.

Vale la pena precisare che la polizza RC auto standard potrebbe non soddisfare tutte le esigenze del proprietario del mezzo, dato che gli eventi imprevisti che possono verificarsi in relazione al veicolo sono numerosi e alcuni di essi potrebbero comportare esborsi economici rilevanti. Per questo motivo, costruirsi una polizza su misura, com’è per esempio possibile con l’assicurazione online RCA di Telepass è sicuramente una strategia lungimirante per ottenere una copertura ampia ed efficace.

RC auto: la tutela base

In seguito al pagamento di un premio, spesso su base annua, la polizza RC auto offre una copertura per i danni involontari che l’auto causa a terzi. Vale la pena precisare che fra i terzi non è compreso il conducente.

Relativamente al livello di copertura, i contratti assicurativi prevedono dei massimali, ovvero degli importi che la compagnia garantisce come risarcibili. Quelli minimi previsti per legge sono 6.450.000 euro per i danni alle persone e 1.300.000 per danni a cose o animali.

È possibile anche richiedere massimali più alti, ma ovviamente il premio assicurativo aumenterà.

Se la somma da risarcire eccede i massimali, l’assicurato dovrà rimborsare la differenza di tasca propria.

Perché personalizzare la propria polizza RC auto?

La copertura offerta da una polizza RC auto base ha un’importanza fondamentale dato che tutela il patrimonio dell’assicurato per cifre rilevanti. Tuttavia, è ben noto che sono numerosi gli eventi che possono danneggiare il veicolo o il conducente e che la polizza standard non copre.

Fortunatamente, è possibile personalizzare la propria polizza auto richiedendo l’inserimento di coperture aggiuntive, le cosiddette “garanzie accessorie”. Ovviamente, più garanzie si inseriscono, maggiore risulterà il premio annuo, ma si deve considerare che vi sono eventi che potrebbero comportare il rimborso di somme particolarmente elevate.

Quali sono le principali garanzie accessorie?

La possibilità di personalizzazione di un’assicurazione è particolarmente ampia; sono infatti molte le garanzie fra le quali scegliere.

Una che vale la pena di considerare è quella dell’infortunio al conducente, evento che la polizza base non copre.

Richiesta molto comune è la garanzia furto e incendio che garantisce il rimborso dei danni in caso di furto (totale o tentato) o di incendio non doloso.

Interessante è anche la garanzia cristalli; in questo caso sono coperte le spese sostenute per riparare e/o sostituire i cristalli del veicolo assicurato, a seguito di rottura determinata da causa accidentale o da terzi durante la circolazione.

Da non sottovalutare è l’opzione rinuncia alla rivalsa; in questo caso la compagnia rinuncia al diritto a rivalersi nel caso di guida in stato di ebbrezza (a determinate condizioni specificate sul contratto).

Altre possibili coperture sono quella relativa agli atti vandalici, la garanzia tutela giudiziaria, la mini kasko, la kasko ecc.