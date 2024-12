Da domani prenotazioni aperte per il concerto di 31 dicembre organizzato dalla Città di Torino

Da domani 17 dicembre alle ore 12 saranno disponibili i biglietti per il concerto del 31 dicembre della Città di Torino, che vedrà protagonisti sul palco di piazza Castello i Morcheeba, Rose Villain, Malika Ayane, Giøve, The Sweet Life Society con gli Ottoni Animati nella nuova formazione chiamata Bass Monkeys, in uno spettacolo di grande musica dal titolo Torino wasn’t built in a day, presentato da Marco Maccarini, Davide D’Urso e Malika Ayane, nel duplice ruolo di interprete e conduttrice.

L’evento sarà ad ingresso gratuito con prenotazione.

Al fine di limitare il numero di biglietti non utilizzati, in fase di prenotazione sarà richiesta una cauzione del valore di 5 euro. Tale importo sarà interamente rimborsato quando verrà effettuato l’accesso alla piazza il 31 dicembre, tramite il metodo di pagamento utilizzato in fase di prenotazione, entro una settimana. La cauzione sarà trattenuta solo in caso di mancata partecipazione.

Grazie al supporto di Satispay, la prenotazione sarà possibile tramite il circuito Vivaticket.

Prenotare è facile, basta recarsi direttamente sul portale al link https://capodannotorino.vivaticket.it/ o seguire le istruzioni disponibili sui canali ufficiali della Città di Torino.

Il concerto del 31 dicembre è un progetto della Città di Torino, organizzato da Fondazione Reverse ed E23.