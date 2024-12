Politecnico e AIDP Piemonte insieme per rafforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro

Le laureate e i laureati magistrali del Politecnico di Torino si distinguono per un’invidiabile condizione occupazionale: secondo l’indagine Almalaurea 2024, infatti, il 96% trova lavoro entro un anno dal titolo e, a cinque anni, la percentuale sale al 99%. Questo risultato è frutto della coerenza tra la formazione offerta e le esigenze del mercato, oltre che dei servizi di job placement che, solo nel 2023, hanno connesso oltre 2.200 aziende con studentesse, studenti, neolaureate e neolaureati dell’Ateneo.

L’Ateneo torinese e l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP) Piemonte e Valle d’Aosta hanno firmato oggi un Protocollo di Intesa proprio per rafforzare il legame tra formazione accademica e mondo del lavoro, con l’obiettivo di garantire transizioni più efficaci dai percorsi universitari alle carriere lavorative, a beneficio di tutte le parti coinvolte.

“In una situazione così favorevole dal punto di vista occupazionale per chi studia al Politecnico, la collaborazione con AIDP PVdA rafforza la strategia dell’Ateneo di costruire partnership con il mondo del lavoro esterno – commenta Fulvio Corno, Vice Rettore per la Formazione del Politecnico di Torino –. Questo accordo contribuirà a migliorare la consapevolezza rispetto alle diverse opportunità di lavoro, aumentando la soddisfazione delle giovani e dei giovani per i primi passi della loro carriera, e anche quella delle aziende, che potranno contare su risorse capaci di integrarsi più facilmente nei contesti lavorativi.”

Per Giorgio Barbero – Presidente di AIDP PVdA – “In un recente convegno che abbiamo organizzato su “Il lavoro di fare impresa, fare impresa per creare lavoro”, dai tavoli di lavoro in cui sono stati suddivisi gli/le oltre 150 manager partecipanti sono emerse, tra le altre, due chiare indicazioni: per le aziende che vogliano attrarre e trattenere i giovani, la necessità di migliorare il work-life balance, implementare modelli di lavoro flessibili e valorizzare il talento giovanile con opportunità di carriera chiare ed iniziative; per le associazioni come AIDP PVdA, favorire percorsi di collaborazione tra scuole, università e aziende per allineare l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro. L’accordo siglato oggi rientra perfettamente in questa logica”.

Tra le principali iniziative in programma, incontri per scoprire le molteplici opportunità di lavoro per i laureati e le laureate dei diversi percorsi di studio offerti dal Politecnico: verranno organizzati in Ateneo incontri dedicati a studentesse, studenti, neolaureate e neolaureati durante i quali professioniste e professionisti delle risorse umane e del mondo industriale racconteranno cosa significa lavorare in azienda, esplorando le diverse funzioni e processi aziendali.

Gli incontri saranno l’occasione per aiutare le nuove generazioni a comprendere la varietà di percorsi professionali disponibili, favorendo scelte di carriera più consapevoli e informate.

Grazie a questa intesa, il Politecnico e AIDP PVdA collaboreranno per facilitare l’inserimento lavorativo, con incontri e iniziative mirate alla formazione sulle dinamiche organizzative e competenze trasversali; promuovere la cultura tecnico-scientifica, valorizzando altresì la figura delle dottoresse e dei dottori di ricerca come risorsa strategica per il mondo industriale; favorire il confronto tra università e aziende tramite eventi, workshop e buone pratiche condivise; incentivare la formazione permanente, sviluppando nuove competenze utili per affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione.