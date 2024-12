Salumi Raspini sponsor di ”Show Love By Dancing”: il Natale più inclusivo del 2024

Show Love By Dancing è stato l’evento benefico natalizio più inclusivo dell’anno, all’insegna di una “Comunità culturale senza etichette”, si è svolto lunedì 9 dicembre presso il locale Milk Torino, e Raspini ha dato il proprio supporto donando pacchi natalizi per la lotteria a premi e il prosciutto utilizzato per l’allestimento del catering.

L’azienda di Scalenghe, con la sua attiva partecipazione, ha voluto dare un segno di presenza al territorio e dimostrare vicinanza a un’associazione impegnata in progetti che riguardano il sociale, le nuove generazioni e le persone in difficoltà.

La serata è stata organizzata infatti dall’Associazione I Buffoni di Corte APS, una realtà cittadina attiva da circa 20 anni sul territorio, che si occupa nello specifico delle esigenze educative, formative e artistiche di giovani, adolescenti e persone con disabilità cognitive. L’evento è stata l’occasione per festeggiare l’assunzione di ragazzi disabili in multinazionali di spicco.

Nel corso della serata si è quindi svolta una lotteria a premi, con lo scopo di raccogliere fondi per completare la ristrutturazione dell’ex sede della scuola materna “Centro Europa” di via Rubino 82, dove presto sorgerà La Corte, nuova sede operativa dell’Associazione. La realizzazione del prestigioso progetto architettonico è a cura di Alex Cepernich. Nella nuova sede dei “I Buffoni di Corte” prenderanno il via nuovi progetti di autonomia e formazione per ragazzi disabili cognitivi e più in generale di giovani con il desiderio di sentirsi liberi, rappresentati e inclusi. La Corte sarà uno spazio di accoglienza aperto agli abitanti del quartiere e della città.