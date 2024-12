Don’t forget the lyrics: Valentina Branca stasera sfida i campioni in finale

Improvvisando ‘Due vite’ di Marco Mengoni, mano nella mano con la concorrente che aveva appena sconfitto, Valentina Branca ha commosso il pubblico ed ora è pronta a disputare le finali di Don’t forget the lyrics (Stai sul pezzo) a partire da questa sera, martedì 17 dicembre. Durante la puntata di mercoledì 11 dicembre della trasmissione in onda su Nove, infatti, la bibianese è stata protagonista di un fuori programma in cui ha potuto esprimere ciò che pensava della competizione. “Avevo appena superato la prova delle 100 parole e avrei dovuto smettere di cantare, quando ho incrociato lo sguardo del conduttore Gabriele Corsi che mi ha fatto cenno di non fermarmi e di andare avanti. L’orchestra mi ha seguita e a gesti abbiamo invitato Giusy, la concorrente che avevo appena sconfitto, ad unirsi a me nella canzone che abbiamo portato a termine assieme, mano nella mano” racconta.

Campionessa in carica a partire dalla puntata di lunedì 9 dicembre, Branca ha successivamente sconfitto altri quattro concorrenti per uscire poi di scena giovedì 12 dicembre a sua volta sconfitta ma con il diritto a partecipare alle finali che partono questa sera. “Quello che è successo mercoledì racconta il senso di questa esperienza a Don’t forget the lyrics: è un’occasione per conoscere persone che come me conducono vite normali, a volte svolgendo lavori umili, ma continuando a coltivare la stessa passione e imparando ad essere felici” conclude Branca.