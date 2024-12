Sei nuove date per il TUTTA VITA TOUR di Olly che, dopo i primi 5 appuntamenti nei palazzetti annunciati per l’autunno 2025, lo porterà ad esibirsi in altre 6 città italiane nella primavera 2026. Tra queste anche Torino, il cantante si esibirà all'Inalpi Arena il 18 marzo.

Olly è attualmente impegnato nel LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 - 2025, che riprenderà in primavera, con altri appuntamenti (tutti sold out) che prevede un ritorno anche a Venaria Reale al Teatro Concordia il 4 e 5 maggio.