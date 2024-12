Compagnia BIT e Sonics in “Pulse” alle Officine Caos

Nell’ambito della rassegna “Il Cuore del Teatro” a cura di Compagnia BIT sostenuta dal bando ‘Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo! 2024’ venerdì 20 e sabato 21 dicembre alle 21 presso le Officine Caos (Piazza Eugenio Montale,18a a Torino) va in scena Pulse, stanza per cuori pigri, una co-produzione di Compagnia BIT e SONICS.

La Compagnia BIT e Sonics danno vita ad un nuovo progetto multidisciplinare con le coreografie dei giovani autori Andrea Carlotta Pelaia e Marco Caudera e la regia firmata da Melina Pellicano.

In “PULSE” ogni personaggio ha un’anima in battaglia, una tensione, una pulsazione/pulsione che invece di esternare sopprime, tiene dentro, così tanto da voler diventare un oggetto.

Un’atmosfera distopica domina il palco dove anche le anime, come gli oggetti, hanno i loro guasti. Una stanza vuota. Corpi fusi con gli oggetti. Questi "cuori pigri" sono in stasi, rifiutano la vita per non rischiare di sentirla.

Un misterioso dottore entra in scena per risvegliare le loro pulsazioni, attraverso la musica. Anime in battaglia, dunque, tra il desiderio di esistere e la paura di vivere appieno.

"PULSE" è un progetto multidisciplinare di teatro, elementi acrobatici, danza e musica che racconta il conflitto tra l’impulso vitale e il dominio delle passioni. E che vede protagonisti cinque performer immersi in una scenografia che si fonde con i corpi degli artisti in uno spettacolo tutto da scoprire.

Ingresso Intero € 15,00; ridotto (under 35) € 12,00. Prenotazioni al numero 328/4640092 (anche whattsapp) o scrivendo a ilcuoredelteatro@gmail.com

Venerdì 20 e Sabato 21 dicembre 2024 ore 21.00

Pulse, stanza per cuori pigri

Teatro-danza e circo

Co-produzione Compagnia BIT e SONICS

Regia di Melina Pellicano

Coreografia e costumi di Marco Caudera e Andrea Carlotta Pelaia

Drammaturgia Melina Pellicano, Marco Caudera e Andrea Carlotta Pelaia

Officine Caos, Piazza Eugenio Montale,18a Torino

Intero € 15,00; ridotto (under 35) € 12,00