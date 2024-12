Giochi sì, ma con cultura: Giovanni Allevi aprirà i Fisu World University Games di Torino [VIDEO]

Chi è in possesso di un biglietto per partecipare ai Giochi potrà inoltre usufruire di una scontistica dedicata in diverse occasioni, presso EDIT, presso il Museo della Montagna, durante ‘Una Notte al Museo’ di Club Silencio o partecipando ad una delle iniziative nel programma di OFF TOPIC oppure ad una delle serate al Tabata, Sestriere. Sempre pensati e realizzati per i giovani sono i progetti educativi che sono stati messi in atto nei Comuni di Gara, ovvero il BoscoTO2025, TO Art IN MOTION. C’è il concorso nazionale Make School, un contest per la realizzazione di video lezioni, mentre tra le altre iniziative spunta il progetto Scuole ai FISU Games, rivolto alle Scuole primarie e secondarie di I e II grado (per informazioni: https://www.istruzionepiemonte.it/giochi-mondiali-universitari-di-torino-2025-percorso-scuole-partecipazione-come-pubblico-adesioni-e-calendario-competizioni-aggiornato/.