Trenitalia e Vialattea rinnovano la partnership: il viaggio verso la sostenibilità continua

Come Official Green Carrier del comprensorio Vialattea, Trenitalia offre un servizio dedicato e accessibile: è possibile raggiungere Oulx con Le Frecce, Intercity o Regionale e ottenere sconti sullo skipass per sciare nel comprensorio Vialattea, nelle località di Sestriere, Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana Torinese, Claviere e Pragelato. Da Oulx, grazie al collegamento con bus Vialattea Link, inoltre, i visitatori possono pianificare il proprio viaggio in maniera comoda e integrata.