Nichelino, creato il fondo #avròcuradite per progetti sociali e ambientali

La consigliera regionale Valentina Cera (Alleanza Verdi Sinistra) ha annunciato la creazione del fondo #avròcuradite, un’iniziativa che mira a destinare parte della propria indennità, e di specifiche raccolte fondi, a progetti sociali, ambientali e dedicati ai giovani e donne. Un impegno concreto e un segnale verso le crescenti difficoltà che colpiscono le periferie e il tessuto sociale del territorio, in particolare la periferia sud di Torino, storicamente segnata da problematiche legate alla precarietà, alla povertà e alla crisi industriale.

La crisi Stellantis e la difficile congiuntura economica

“La crisi dell’indotto Stellantis ha aggravato ulteriormente la situazione economica e sociale di intere famiglie, già provate dal caro vita e dalla mancanza di prospettive stabili per i giovani”, ha sottolineato la consigliera Cera. “Sono nata e cresciuta in un quartiere popolare e conosco bene le difficoltà quotidiane di chi fatica ad arrivare a fine mese. Questo fondo nasce con l’obiettivo di dare un segnale di vicinanza e responsabilità concreta da parte della politica”.

Il percorso politico della consigliera Cera nasce e si radica nell’esperienza di “in Comune”, un laboratorio civico e politico rivoluzionario che negli anni ha formato una straordinaria comunità di cittadine e cittadini impegnati per il bene comune. Proprio all’interno di questo percorso è nato il fondo #avròcuradite, un’iniziativa concreta che punta a rafforzare così l’impegno condiviso per migliorare la qualità della vita della comunità.

Il progetto politico "Nichelino in Comune"

“Nichelino in Comune è molto più di un progetto politico: è una famiglia, un luogo di crescita collettiva e personale, dove costruiamo insieme un modo nuovo di intendere la politica”, ha dichiarato Valentina Cera. “Il fondo #avròcuradite nasce da questo percorso: un segnale concreto che mette al centro la cura della comunità, un valore che da sempre ci guida”.

“Il fondo rappresenta la naturale evoluzione del lavoro che portiamo avanti ogni giorno con ‘ in Comune’: un impegno collettivo che ci vede attivi su temi fondamentali come l’istruzione, l’ambiente, le pari opportunità e il supporto alle periferie”, ha spiegato Cera.

Gli obiettivi che si prefigge di realizzare

Il fondo #avròcuradite finanzierà iniziative volte a sostenere famiglie e giovani in difficoltà economica; promuovere progetti di rigenerazione urbana e ambientale; offrire opportunità culturali, educative e di inclusione sociale.

“In questo modo si punta a rafforzare un percorso iniziato anni fa con ‘Nichelino in Comune’: la politica non deve mai limitarsi alle parole, deve dare segnali concreti e vicini ai bisogni reali delle persone”, ha aggiunto Cera. “Il nostro obiettivo è coinvolgere tutta la comunità, in particolare i giovani, e offrire strumenti e percorsi per migliorare le condizioni di chi vive in difficoltà”.