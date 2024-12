In Barriera un panettone per dire grazie a polizia, militari e ambulanti

Un dolce gesto di gratitudine ha preso vita oggi, venerdì 20 dicembre, grazie all'iniziativa del sito web Facciamobarriera e del Comitato Barriera di Milano. In segno di riconoscenza per l'impegno quotidiano, panettoni sono stati distribuiti ai militari, alle forze dell'ordine e ai mercatali che operano lungo corso Giulio Cesare e al mercato di piazza Foroni. Iniziativa dal grande valore simbolico

Un'iniziativa simbolica che mette in luce l'importanza della collaborazione tra le realtà di quartiere e i progetti per la sicurezza cittadina. Comitati e commercianti locali hanno voluto così ribadire il loro sostegno al piano "Strade Sicure", promosso dal Ministero degli Interni e della Difesa. Il progetto, avviato nel gennaio 2024, vede la presenza dell'esercito in alcuni quartieri del nord di Torino per garantire maggiore sicurezza.

Alla distribuzione dei panettoni, momento carico di spirito natalizio, hanno partecipato anche il gruppo sindacale Goia Fenapi, rappresentante degli ambulanti, oltre al presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto. Uno scambio di auguri e di valori condivisi che rafforza il legame tra cittadini, istituzioni e operatori del territorio. Dramisino: "Grati alle forze dell'ordine"

"Per noi le forze dell'ordine rappresentano quel poco di sicurezza rimasta nel quartiere, siamo orgogliosi di averli qui – ha spiegato il presidente del Comitato Barriera di Milano Giuseppe Dramisino – Non possono fare tutto perché sappiamo che Barriera è un quartiere difficile, ma per noi rappresentano un presidio utile per le attività quotidiane. Quindi abbiamo voluto fare gli auguri a questi ragazzi, abbiamo portato panettoni comprati dal nostro comitato e scambiato qualche chiacchiera".

"Ringrazio il comitato per questo momento di auguri con militari e ambulanti, hanno pensato bene per coinvolgere il quartiere in un momento di festa e di comunità – ha commentato il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto – Sono momenti importanti di comunicazione e di vicinanza di quartiere, queste iniziative servono per lavorare tutti insieme per il bene del quartiere".

"È un augurio dovuto e di apprezzamento per il servizio che svolgono nella zona, in un'area che soffre di criminalità a cui lo stato purtroppo non arriva – ha dichiarato il presidente nazionale del Goia Fenapi Giancarlo Nardozzi – Le istituzioni dovrebbero essere presenti e funzionali, se uno commette crimini ci dovrebbe essere una pena che garantisca sicurezza e giustizia alla società. Gli ambulanti sono contenti per il discorso sicurezza portato avanti dai militari, sul discorso commerciale ed economico speriamo di essere sulla strada giusta". Panettoni e bibite all'oratorio Maria Regina della Pace

Al termine dell'incontro con militari e Polizia di Stato, gli organizzatori della passeggiata, accompagnati da alcuni residenti, hanno portato panettoni e bibite all’oratorio Maria Regina della Pace, situato in corso Giulio Cesare, proprio di fronte al mercato di piazza Foroni.