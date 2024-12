Volpiano, consiglio comunale dedicato al bilancio: più spese per istruzione e politiche sociali

La seduta del Consiglio comunale di Volpiano di giovedì 19 dicembre è stata dedicata prevalentemente al Documento unico di programmazione (Dup), l’atto che delinea le strategie dell’ente per i prossimi anni, e al bilancio di previsione 2025-2027. Nel suo intervento, il sindaco Giovanni Panichelli ha sottolineato la «soddisfazione per aver portato questi atti in approvazione entro la scadenza prevista per legge, il 31 dicembre» e ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto.

Illustrando i provvedimenti, il sindaco ha evidenziato gli aspetti ai quali l’amministrazione presta maggiore attenzione: le politiche sociali, la scuola, il mondo associativo, le politiche giovanili. Tra le difficoltà da affrontare, Panichelli ha elencato i tagli per i fondi destinati agli enti locali dallo Stato, sia per spese correnti che per investimenti, e le norme sulla revisione della spesa che incidono per 66mila euro sui conti del Comune. Per quanto riguarda i numeri, il bilancio trova il suo punto di equilibrio a 19 milioni e 772mila euro e le spese maggiori sono per istruzione (2 milioni e 250mila euro), politiche sociali (2 milioni di euro), trasporti e mobilità (2 milioni di euro); sono state confermate le aliquote per Imu e addizionale comunale Irpef, nonché le tariffe per i servizi a domanda individuale.

L’assemblea ha anche approvato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), che prevede interventi nei prossimi dieci anni, sia negli edifici comunali che in ambito urbano. Infine, si è preso atto delle dimissioni di Gianfranco Amadio da componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Asilo infantile “il Grillo Parlante”», dopo 17 anni trascorsi al servizio di questa istituzione, dei quali 13 come presidente, e il sindaco Panichelli lo ha ringraziato per «il grande lavoro svolto in questi anni»; nuovo consigliere è stato eletto Riccardo Grandini.