Ad Ivrea prosegue la formazione per operatori turistici e commercianti

A partire da lunedì 20 gennaio, si terranno presso il Polo Formativo Universitario Officina H delle giornate di formazione destinate agli operatori dell’accoglienza e ai commercianti, nell’ambito del progetto “Go-Ivrea: da Sito UNESCO a destinazione turistica”, finanziato dal Ministero del Turismo. L’obiettivo è quello di arricchire l’offerta della Città, partendo dal sito UNESCO.

Dopo il positivo riscontro ottenuto dai primi due incontri di novembre, la formazione, coordinata dal Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese in collaborazione con Ascom, prevede per il 20 gennaio 2025 un approfondimento sulla comunicazione verbale e non verbale, mentre il 10 marzo 2025 si svolgerà una giornata dedicata al marketing territoriale.

Tra marzo e aprile 2025, saranno inoltre offerti un corso di lingua inglese della durata di 16 ore e una visita guidata alla città e al sito Patrimonio Mondiale.