Linea 1 fino a Cascine Vica, patto tra Collegno e Rivoli per rifare corso Francia

Lo Stato ha assegnato ulteriori 8,5 milioni di euro per il prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino fino a Cascine Vica, nel comune di Rivoli. Questi fondi saranno fondamentali per affrontare l'aumento dei costi dei materiali necessari alla realizzazione del progetto, assicurando così il rispetto dei tempi previsti per il completamento dei lavori, atteso per la primavera del 2026.