Martedì 31 dicembre cenone "rock'n'roll, rhythm & blues and revue" in Osteria Rabezzana con Sugar Nanny & the Hot Dogs e un menù della tradizione liberamente interpretato dallo chef Giuseppe Zizzo.

Il gruppo gioca tra il soul, lo swing e il funk di mostri sacri della musica nera come Ray Charles, James Brown, Etta James e Wilson Pickett, saltando tra le colonne sonore di American graffiti e Blues Brothers e rivisitazioni di brani pop in chiave rhythm & blues.

Per info: www.osteriarabezzana.it