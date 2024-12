Grugliasco dice no ai botti di Capodanno: l'appello per la notte di San Silvestro

“È dovere di tutti fare in modo che la notte di Capodanno non lasci dietro a sè strascichi dolorosi. Evitiamo l’uso di botti e facciamo sì che questa sia una bella festa per tutti!”. È questo l’appello e al tempo stesso l’augurio che la città di Grugliasco e gli Ecovolontari Reg di Grugliasco rivolgono ai cittadini per la notte di San Silvestro.

Ogni anno, infatti, l’esplosione di botti, petardi, mortaretti e fuochi d’artificio di fine anno causa numerosi danni e veri e propri drammi: feriti, strade ricoperte di rifiuti da smaltire, incendi boschivi e aumento dell’inquinamento acustico e atmosferico sono tra le conseguenze di questa usanza. I primi a pagarne gli effetti sono gli animali: se quelli da compagnia possono reagire in modo incontrollato, fuggire e ferirsi, gli animali selvatici rischiano la vita per lo spavento del forte rumore, in un periodo già molto duro a causa del clima e della scarsità di cibo.

Gli Ecovolontari grugliaschesi si ritroveranno mercoledì 1° gennaio per una pulizia del parco Porporati e delle vie limitrofe. Chi volesse unirsi lo può fare il 1° dell’anno alle 10, presso la sede Reg, all'interno del parco Porporati (ingresso lato Poliambulatorio).