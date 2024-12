La prevendita di Meme Index (MEMEX) supera il milione di dollari in finanziamenti

Le meme coin sono qui per restare, sebbene quando apparirono sul mercato con DOGE molti avevano dubbi in merito, il settore è letteralmente esploso nel 2024, raggiungendo una capitalizzazione di mercato combinata di 137 miliardi di dollari. Un market cap che è davvero difficile ignorare, soprattutto per gli investitori che cercano nuove opportunità. In questa nicchia sono tantissime le criptovalute che mese dopo mese vengono lanciate, con progetti più e meno interessanti.

Il più recente che sta facendo parlare di sé per la semplificazione degli investimenti è Meme Index (MEMEX). La parola chiave di questo progetto è diversificazione, un elemento chiave per rendere gli investimenti in meme coin redditizi. Il tutto, tramite gli index, ovvero panieri dove sono incluse diverse meme coin.

Indici ed evoluzione del mondo meme

Gli indici di meme coin sono diventati un'idea accettata nel campo mainstream da quando VanEck ha introdotto il primo indice di meme coin al mondo. Tuttavia, quel progetto era centralizzato, offrendo un unico indice che includeva solo le principali meme coin.

Con Meme Index, il processo è diverso: invece di un solo indice, ne vengono offerti quattro, ciascuno con opzioni di rischio personalizzate per gli investitori. Il token nativo della piattaforma, MEMEX, ha già riscosso grande successo, raccogliendo oltre 1 milione di dollari in finanziamenti.

Il whitepaper ufficiale descrive Meme Index come il primo indice decentralizzato di meme coin al mondo. Questo progetto promette un modo innovativo per diversificare gli investimenti in criptovalute, offrendo indici con livelli di volatilità diversi.

Gli indici offerti da Meme Index

Come già sottolineato in precedenza, gli indici sono quattro, ma vediamo in dettaglio quali sono e cosa offrono. Innanzitutto abbiamo il Meme Titan Index, pensato per coloro che desiderano investire nelle principali meme coin, il Meme Titan Index include i tokencon la maggiore capitalizzazione di mercato, come Dogecoin, Pepe, Dogwifhat e altri. Questi asset hanno una comunità consolidata e un livello di fiducia elevato, si tratta quindi di un investimento a basso rischio.

A seguire c’è Meme Moonshot Index. Questo comprende meme coin che non hanno ancora raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari. Questi asset, nonostante la loro alta volatilità, sono noti per il loro potenziale di profitto. Moon Midcap Index, invece, Include meme coin con una capitalizzazione di mercato compresa tra 50 e 250 milioni di dollari, tutti quei token che non hanno ancora raggiunto una vasta utenza ma sono potenzialmente destinati a diventare leader del mercato. Infine troviamo Meme Frenzy Index, questo è senza dubbio l'indice più volatile, pensato per gli investitori più audaci disposti ad accettare i rischi maggiori.

Cos’è MEMEX

Al centro dell'ecosistema Meme Index c'è il token MEMEX, sviluppato sulla blockchain di Ethereum. Questo token offre molteplici utilizzi, tra cui:

Meme Index ha una fornitura totale di 15 miliardi di token, distribuiti come segue: 15% per la prevendita, 25% per lo staking, 20% per il marketing, 20% per le ricompense della community e infine il 20% per tesoreria e governance. Una buona suddivisione che offre immediatamente una chiara visione della gestione del progetto.

Anche la roadmap è ben strutturata e suddivisa in cinque fasi principali:

Presale MEMEX: opportunità iniziali di investimento e staking. Lancio del token MEMEX: avverrà dopo la conclusione della presale e l'introduzione su exchange di rilievo. Inizio della governance di Meme Index: verranno attivate le funzionalità di voto. Lancio degli indici: dopo il completamento dello sviluppo. Espansione della utility: definita dalle votazioni della community.

Come acquistare MEMEX?

Acquistare il token in questo momento cruciale, ovvero quando il prezzo è ancora sufficientemente basso per concretizzare dei ritorni, è molto semplice. Basta visitare il sito ufficiale, collegare un wallet compatibile e procedere con l’acquisto. Questo può essere finalizzato tramite ETH, USDT o anche con carta di credito. L’opzione di acquisto e staking permette inoltre di bloccare subito i token acquistati.

Al netto dei dettagli visti, Meme Index è un progetto unico, il primo a offrire un indice decentralizzato di meme coin. Pur avendo una forte componente utilitaria, mantiene l'estetica e lo spirito delle meme coin, rendendolo un'opzione interessante per gli investitori in fase iniziale.

