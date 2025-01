Ferrante Aporti, l'Osapp denuncia violazioni dei diritti della legge sulla maternità

"Possibili gravi violazioni dei diritti sulla maternità al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino”. È la denuncia raccolta dall'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, che chiede urgenti accertamenti da parte degli organi competenti - Ispettorato Territoriale del Lavoro e dal VISAG di Torino.

Secondo quanto riferito, alcune agenti di Polizia Penitenziaria femminile sarebbero state “vittime” di una non corretta applicazione della legge in materia di maternità, che prevede per loro l’esclusione dal servizio operativo e/o armato e l’utilizzo, anche in sovrannumero, in servizi amministrativi.