Magazzino ed etichettatura dei prodotti di abbigliamento: cosa fa la differenza

Il successo di un’azienda, che abbia uno store fisico oppure online, se non entrambi, parte dall’organizzazione e dalla gestione del magazzino. Avere, infatti, un deposito non solo ordinato ma funzionale, che permette di svolgere il lavoro al meglio, è la chiave di volta di ogni negozio, anche di quelli più complicati e delicati come quelli di abbigliamento.

Avere un ammasso di scatoloni e non sapere da dove iniziare per prendere la merce ed individuarla non solo crea confusione ma mette in stand-by un lavoro che potrebbe essere svolto in maniera veloce e scorrevole.

Come rimediare? Innanzitutto, catalogando gli articoli presenti in magazzino creando un elenco completo di tutti i prodotti, così da avere sempre sotto controllo la quantità di merce che si ha, quella che entra e quella che esce. In quest’ottica si può poi creare una suddivisione tra quelli più importanti e quello meno, in base alle vendite.

Si passa poi alla pratica con una sistemazione su scaffali, mensole, ripiani e scomparti in base ad un ordine ben preciso, con divisioni a seconda degli articoli ma anche delle vendite, considerando quelli ad alta rotazione e quelli che si vendono meno, quelli più pesanti e quelli leggeri.

Questo semplifica la movimentazione delle merci e velocizza il lavoro degli addetti. Un lavoro non di poco conto che viene affidato oggi alla logistica, che si occupa proprio della gestione di un magazzino affinché questo possa essere funzionale e fare in modo che l’attività riesca a fare business ad alti livelli.

Un’altra azione molto importante, che spesso viene sottovalutata, è quella dell’etichettatura e dell’assegnazione dei codici a barre. In questo modo tutti gli scatoloni vengono catalogati in base alla tipologia, con attenzione al contenuto e alle sue caratteristiche.

