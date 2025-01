Chieri, lo sportello di facilitazione digitale a supporto delle famiglie per l'iscrizione alle scuole

Con l’avvicinarsi delle scadenze per l'iscrizione online degli studenti al primo anno dei cicli di studio (scuola primaria, secondaria di I grado e II grado/CFP), lo Sportello di Facilitazione Digitale del Comune di Chieri mette a disposizione delle famiglie un supporto gratuito per effettuare l’iscrizione online tramite il portale nazionale.



Lo annunciano l’assessora all’Istruzione Antonella Giordano e l’assessore all’Innovazione e alle Tecnologie Flavio Gagliardi: «Lo Sportello di Facilitazione Digitale è un progetto finanziato tramite i fondi del PNRR e finalizzato a ridurre il divario digitale. Il servizio è attivo da alcuni mesi e attraverso i propri operatori fornisce assistenza supporto ai cittadini di Chieri e dei Comuni limitrofi per l'accesso a quegli strumenti digitali che ormai sono diventati di uso quotidiano, come la creazione dello Spid o di un account mail, l’utilizzo del Fascicolo Sanitario elettronico e dell’App IO, l’accesso ai servizi online del Comune e alla prenotazione degli appuntamenti presso gli uffici. Alcuni servizi riguardano anche il mondo della scuola, ad esempio l’utilizzo del Registro Elettronico e di Class Room e la procedura per l'iscrizione al primo anno dei corsi di studio. In vista della finestra temporale in cui è possibile effettuare tali iscrizioni, abbiamo comunicato ai presidi delle scuole chieresi la possibilità per le famiglie di farsi assistere gratuitamente dai “facilitatori digitali” del nostro Sportello».



Aggiungono Antonella Giordano e Flavio Gagliardi: «L’obiettivo dello Sportello non è solo fornire assistenza immediata, ma insegnare alle persone come utilizzare gli strumenti digitali, affinché nessuno rimanga indietro in questo percorso di innovazione. La digitalizzazione è una grande opportunità, ma dev’essere alla portata di tutti: per questo mettiamo a disposizione un servizio capace di accompagnare i cittadini passo dopo passo, aiutandoli a sviluppare le competenze necessarie per navigare in modo sicuro ed efficace nel mondo digitale».



Si può accedere allo Sportello di Facilitazione Digitale preferibilmente con appuntamento, da prenotare tramite il seguente link:



https://www.pa-online.it/SportelloVirtuale/TD0617/Chieri.html



o chiamando il numero 0171 168 0375.



Lo Sportello è attivo i seguenti giorni:



- martedì 9-12.30 presso il Palazzo Comunale



- mercoledì 14-17.30 presso il Palazzo Comunale

- sabato 9-12.30 presso la Biblioteca Civica