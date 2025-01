Oltre 600 milioni di dollari in ETH trasferiti in poche ore: cosa sta succedendo?

La piattaforma Whale Alert, che si occupa di tracciare e monitorare grandi trasferimenti di criptovalute, ha condiviso i dettagli di alcune misteriose transazioni tramite il proprio account X ufficiale. Sono stati registrati ben sei trasferimenti consecutivi di Ethereum, ognuno dal valore di circa 100 milioni di dollari in ETH.

Tutte queste transazioni sono avvenute nel giro di un’ora stando al tracker. Si tratta di circa 27.970 ETH per ogni transazione, provenienti da indirizzi blockchain anonimi e per un totale di 168.000 ETH il cui valore è di circa 603 milioni di dollari.

Aumento di ETH

Questa attività anonima di utenti whale è avvenuta mentre il prezzo della seconda più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, Ethereum, ha registrato un aumento di quasi il 6%, salendo da 3.430 dollari per toccare la soglia di 3.628 dollari. Attualmente, ETH ha avuto un ulteriore incremento, ed è scambiata a 3.668 dollari, in crescita del 7,33% negli ultimi sette giorni.

Nel frattempo, un giornalista e blogger di criptovalute cinese, Colin Wu, ha riportato che venerdì 3 gennaio, l'afflusso netto complessivo degli exchange-traded fund (ETF) post-Ethereum ha raggiunto l'impressionante cifra di 58,78 milioni di dollari. La maggior parte di questo afflusso è costituita dall'afflusso netto di ETHA di BlackRock che in un solo giorno ha accolto 33,88 milioni di dollari. Al momento, gli afflussi totali dell'ETF su Ethereum di BlackRock hanno raggiunto la cifra di 3,559 miliardi di dollari.

Sempre nello stesso giorno, l'ETF spot su Bitcoin di BlackRock, IBIT, ha registrato il più grande deflusso giornaliero di 332,6 milioni di dollari, pari a circa 3.413 BTC. Questo rappresenta il più grande deflusso singolo dall'avvio dell'ETF, superando persino quello precedente registrato il 24 dicembre, quando 188,7 milioni di dollari, pari a 1.933 BTC, sono stati venduti dall'exchange-traded fund gestito dal gigante BlackRock.

Durante l'ultima settimana del 2024, il rinomato investitore in Bitcoin Robert Kiyosaki ha criticato BlackRock e il suo capo Larry Fink per la vendita di BTC. Kiyosaki ha dichiarato che BlackRock stava vendendo Bitcoin per mantenere il suo prezzo sotto i 100.000 dollari, permettendo alle balene di acquistare con un grande sconto. Molti influencer sull'app X hanno poi attirato l'attenzione pubblica su questi enormi deflussi di BTC da parte di BlackRock.

Il 2025 sembra dunque iniziare in maniera davvero imprevedibile per le criptovalute, anche se ci sono degli asset che invece sembrano essere molto gettonati, soprattutto le prevendite come Solaxy (SOLX), che uniscono utilità e scalabilità pur rientrando nella nicchia delle meme coin.

Cos’è Solaxy (SOLX), la Layer 2 di Solana

Con una tecnologia innovativa progettata per affrontare i problemi di congestione e scalabilità di Solana, Solaxy (SOLX) potrebbe trasformare il panorama delle meme coin e della finanza decentralizzata (DeFi).

Solana ha visto una crescita esponenziale, affermandosi come una delle blockchain più popolari grazie alla sua elevata velocità di transazione e ai costi di commissione ridotti. Tuttavia, questa rapida espansione ha portato con sé sfide significative, tra cui congestione della rete, limiti di scalabilità e frequenti errori nelle transazioni. Tali problematiche spesso causano interruzioni del servizio e un'esperienza frustrante per gli utenti, soprattutto durante i periodi di traffico intenso.

Solaxy si propone come la soluzione ideale per superare queste difficoltà. La piattaforma, infatti, punta a ridurre la congestione e ad aumentare la capacità di transazione, offrendo agli utenti di Solana una maggiore velocità, prestazioni affidabili e interazioni più fluide con le applicazioni decentralizzate (dApp).

La prevendita del token nativo di Solaxy, $SOLX, ha già raccolto 8,7 milioni di dollari, segno di un forte interesse da parte della community. Con un prezzo iniziale di 0,001592 dollari, la presale rappresenta un'opportunità unica prima del prossimo aumento di prezzo.

Partecipare alla prevendita è molto semplice e richiede solo un wallet crypto compatibile. Una volta ottenuto e configurato il wallet, basta collegarsi al sito ufficiale della prevendita e proseguire all’acquisto con ETH, USDT o anche mediante carta di credito.

Solaxy è stata progettata per migliorare la blockchain di Solana, affrontandone le principali criticità, senza intaccare i suoi punti di forza. In quanto rete Layer-2, Solaxy gestisce le transazioni off-chain per alleggerire il carico sulla mainnet di Solana. Le transazioni vengono poi raggruppate e finalizzate sulla Layer-1 di Solana, garantendo così la sicurezza e la decentralizzazione della rete principale.

Vai alla presale di Solaxy