AAA cercasi proprietario del simpatico coniglio ritrovato a Beinasco

E' piccolo, simpatico e vispo. Ma forse si è perso (senza per forza voler pensare male e ipotizzare l'abbandono) nei bagordi di Capodanno il piccolo coniglio ritrovato venerdì scorso, 3 gennaio, in via Don Bertolino a Beinasco.

Ora si cercano i proprietari

E adesso è partito il tam tam mediatico per individuare i suoi padroni. Si tratta di un maschietto, spaventato e un po' raffreddato. In attesa che la sua famiglia si faccia avanti, è stato affidato alle cure del Canc di Grugliasco, il Centro Animali Non Convenzionali dedicato agli animali selvatici e domestici non comuni.

Affidato alla cure del Canc

Nato come Unità Didattica per fornire agli studenti la possibilità di imparare a riconoscere e curare gli animali che non fanno parte dei programmi di insegnamento ufficiali del corso di laurea in Medicina Veterinaria (rettili, anfibi, uccelli, mammiferi) autoctoni ed alloctoni, il Canc si è sviluppato diventando un punto di riferimento di rilievo per la cura e il recupero della fauna selvatica per l'area della Città Metropolitana di Torino e per i proprietari di animali rari e non comuni.