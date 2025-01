“Informa dislessia”, il 13 gennaio il primo incontro nella biblioteca di Chivasso

Promossa in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia, lunedì 13 gennaio, nella biblioteca civica di Chivasso parte la prima sessione di “Informa dislessia”, il ciclo di incontri gratuiti rivolti ad insegnanti, famiglie, studenti della scuola secondaria di 2° grado e lavoratori adulti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Il primo dei 5 appuntamenti di questo bimestre, fissato dalle ore 17 alle 19, sarà tenuto dalla formatrice Carla Tinti su “Università e i servizi per i DSA”. Nel mese di marzo, seguirà la sessione “Il mondo del lavoro” destinata a lavoratori e suddivisa in 3 incontri settimanali. Le varie tematiche saranno affrontate dai formatori Enrico Ghidoni, Andrea Marchetti, Camilla Veneziani, Giacomo Cutrera, Francoise Odone, Bruno Orifalco, Elena Letizia e Silvia Ferrera.

Per partecipare è raccomandato prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica t.cima@comune.chivasso.to.it.

Gli incontri rientrano nell'ambito del progetto "Una biblioteca accessibile a tutti" finanziato con i fondi del Pnrr, il Mome, in collaborazione con AID, organizza "Informa dislessia", un ciclo di incontri gratuiti, in presenza nella biblioteca civica di Chivasso ed on line.