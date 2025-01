Tassi giù, bonus su Come la casa dei tuoi sogni ora è più vicina

Il 2025 si annuncia come un periodo particolarmente favorevole per chi desidera investire nel mattone, grazie a una combinazione di fattori economici e incentivi fiscali che promettono di rendere più accessibili sia i mutui sia le agevolazioni per chi compra.

Le nuove notizie sulla casa includono i tassi di mutui sempre più in calo nel 2025 e i dettagli della legge finanziaria 2025 appena approvata, per le agevolazioni e gli incentivi introdotti per il settore immobiliare.

Ma cosa significa tutto questo in concreto? Se stai pensando di comprare la tua prima casa o di vendere un immobile, è il momento giusto per capire come le novità sui tassi di interesse e i bonus casa possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

In questo articolo, esploreremo nel dettaglio perché il 2025 potrebbe essere un anno di svolta per il mercato immobiliare e cosa puoi fare per sfruttare al meglio le opportunità a disposizione. Scopriremo insieme come i mutui a tasso fisso e variabile siano destinati a diventare più convenienti, facilitando non solo l'acquisto ma anche la vendita di immobili. Inoltre, ti parleremo dei nuovi bonus casa, strumenti pensati per alleggerire i costi e incentivare gli investimenti in immobili, ristrutturazioni e arredi.

Ci rivolgiamo al Geom. Antoine Nappa di Torinocase Sas, storica agenzia immobiliare ultra trentennale, per spiegare in modo più chiaro questo nuovo mercato immobiliare 2025 che si prospetta più vivace dei precedenti nel 2025, alla luce dell’abbassamento dei tassi d’interesse sui mutui e sui bonus riconfermati della manovra finanziaria 2025.

Geom. Nappa come i tassi di interesse in calo avranno un impatto sul mercato immobiliare nel 2025?

“Negli ultimi anni, partendo dall’argomento mutui, l’oscillazione dei tassi di interesse ha influito notevolmente sulle decisioni di chi desidera acquistare una casa. Tuttavia, le previsioni economiche per il 2025 indicano un trend favorevole: i tassi, sia fissi che variabili, sono previsti in discesa grazie alle politiche monetarie della BCE e all'attenzione crescente verso la stabilità finanziaria dei cittadini. Con tassi più bassi, l’accesso al credito diventerà più semplice per molti cittadini. Questo fenomeno avrà un impatto diretto sul mercato immobiliare, rendendo più dinamico il rapporto tra domanda e offerta. Nel 2025 infatti si prevede un aumento delle compravendite, sia nel settore residenziale che commerciale. Un calo dei tassi inoltre potrebbe attrarre un pubblico più giovane, incentivando l’ingresso di nuovi acquirenti come i Millennials e la Generazione Z, sul mercato immobiliare.

Sottolineiamo anche che un mercato più vivace non è vantaggioso solo per gli acquirenti, ma anche per i venditori. La maggiore accessibilità ai mutui potrebbe tradursi in tempi di vendita più rapidi e una stabilizzazione dei prezzi. E’ sempre consigliabile, sia nella fase d’acquisto, che nella fase di vendita farsi seguire da un’agenzia immobiliare con anni di solida esperienza e formazione, per evitare errori e sfruttare al massimo i vantaggi offerti dai nuovi mutui e dagli incentivi governativi riferiti ai bonus 2025. Comunque per chi preferisce la stabilità, i mutui a tasso fisso rappresentano una scelta vantaggiosa, e nel 2025 potrebbero diventare ancora più competitivi. D'altra parte, i mutui a tasso variabile, spesso percepiti come rischiosi, potrebbero vivere una nuova stagione di convenienza. E’ importante avvalersi sempre della consulenza di un’agenzia immobiliare e dei professionisti all’interno che ti sappiano spiegare e indicare la strada migliore, non solo per l’acquisto, ma anche per il mutuo, parametrato sulle proprie disponibilità e obiettivi di vita”.

Geometra Antoine Nappa, oltre alla discesa dei tassi di mutui, il 2025 porta con sé una serie di incentivi fiscali per chi acquista un immobile. Può offrirci una panoramica delle misure previste?

“Partiamo dal bonus “prima casa giovani” destinato agli under 36 e prorogato fino al 31 dicembre 2027. Prevede importanti agevolazioni come l’esonero dalle imposte di registro e da alcuni imposte catastali ipotecarie. Come riporta l’Agenzia delle Entrate, questa agevolazione riguarda le persone che non hanno compiuto 36 anni d’età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno valore dell’ISEE non superiore a 40 mila euro annui. Inoltre i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di questi immobili, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecari e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Inoltre la Legge di Bilancio 2025 prevede che dal 1 gennaio 2025 chi intende acquistare una nuova abitazioni con le agevolazioni fiscali “prima casa”, avrà 24 mesi (prima erano 12) per vendere o donare l’immobile precedentemente acquistato con gli stessi benefici. Questo permetterà di avere più tempo per vendere e pianificare con più calma la transizione tra le due proprietà evitando vendite affrettate”.

Di quali altri bonus possiamo parlare?

“Chi acquista una casa nel 2025 potrà beneficiare di agevolazioni per interventi di ristrutturazione o per efficientamento energetico. Ricordatevi che questi bonus possono ridurre i costi a lungo termine e aumentare il valore dell’immobile. Il bonus ristrutturazione 2025 consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Noi seguiamo sempre i nostri clienti dall’acquisto dell’immobile, alla consulenza sia legata all’ottenimento del mutuo, che per utilizzare al meglio e correttamente i vari bonus per non perdere le agevolazioni fiscali. In conclusione il 2025 si presenta come un anno di grande opportunità per chi desidera acquistare o vendere un immobile, grazie ai tassi d’interesse in calo e ai nuovi bonus dedicati alla casa. Con politiche mirate e una maggiore attenzione al benessere economico dei cittadini, il mercato immobiliare italiano potrebbe vivere una vera e propria rinascita”.

Scrivici a media@morenews.it indicando nell’oggetto “I Corsivi di Virginia” oppure seguici sulla Rubrica “ I Corsivi di Virginia ” su www.torinoggi.it , saremo felici di aprire un contatto diretto con te.