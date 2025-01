Muoversi "smart" e con una sola App ai Torino 2025 FISU World University Games

Manca meno di una settimana all’arrivo del fiume colorato delle circa 70 bandiere che sfileranno a Torino e nelle Valli Olimpiche in occasione della 32ª edizione dei FISU World University Games di Torino 2025 – noti al mondo come Universiadi – in programma dal 13 al 23 gennaio. Ben 13 le discipline di gara ospitate in 6 differenti località (Torino, Pinerolo, Pragelato, Torre Pellice, Bardonecchia e Sestriere): una vera e propria festa per gli amanti degli sport bianchi che vedrà protagoniste 55 nazioni, con oltre 2500 tra atleti e delegati (di cui 88 atleti italiani) pronti a sprigionare la loro passione sportiva - unità all’impegno nello studio e nella carriera universitaria – per conquistare uno dei 90 titoli in palio.

“Questa 32° edizione dei Giochi nasce all’insegna della sostenibilità e rappresenta una tappa fondamentale verso il 2030 - dichiara il Presidente del Comitato Organizzatore Alessandro Ciro Sciretti – Per noi, l’obiettivo non è solo rendere i Giochi stessi sostenibili, dalla pianificazione fino alle iniziative di eredità, ma anche diventare una potente piattaforma per l’azione climatica attraverso iniziative volte a ristabilire l’equilibrio climatico. In questo senso di inseriscono anche le soluzioni logistiche adottate, in particolare la mobilità smart organizzata per raggiungere le sedi di gara. Ringraziamo il Comune di Torino e la Gtt di averci sostenuti su questa strada per quanto riguarda gli spostamenti nella Città di Torino”.

Il Comitato Organizzatore ha infatti stretto una partnership con il Comune - attraverso il servizio MaaS ToMove, Mobility-as-a-service (MaaS) – che prevede una promozione speciale per spostarsi a Torino. Tutta la mobilità, personalizzata e sostenibile, in una sola app a portata di clic, grazie al concetto di Mobility-as-a-service (MaaS), viaggiando con i mezzi pubblici di GTT e i taxi, ma anche i monopattini, le e-bike e gli scooter, usando una sola app.

“L'obiettivo è incentivare, anche attraverso voucher dedicati, l'utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli in sharing favorendo una mobilità alternativa grazie all’integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato accessibili attraverso un unico canale digitale – spiega l’assessora alla Mobilità del Comune di Torino Chiara Foglietta – Lo sviluppo del MaaS, che vede Torino come uno dei poli di sperimentazione nazionale, contribuirà alla progettazione di città più smart e connesse, influenzando la pianificazione urbana e la gestione del traffico e, grazie a servizi di mobilità urbana sempre più efficienti e sostenibili, ridurrà la congestione e migliorerà l’efficienza dei trasporti”.

MaaS ToMove offre un “voucher special” del valore di 10€ a tutti i visitatori in possesso di un titolo di accesso ai Torino 2025 FISU World University Games, utilizzabile per coprire il 50% del costo di tutti i viaggi con GTT, taxi, monopattini, bici e scooter, disponibili sulle Super App aderenti all’iniziativa. Il voucher sarà valido dalle 00:01 dell’11 gennaio 2025 alle 23:59 del 23 gennaio 2025.

Maggiori informazioni sull’offerta disponibili su MATO (Muoversi a Torino).

Per aderire, è necessario compilare il form per iscriverti all’iniziativa e ricevere un’e-mail con codice bonus dedicato all’evento; scaricare la Super App che si preferisce e creare un profilo inserendo un indirizzo e-mail ed il numero di cellulare; inserire in app il codice bonus nella sezione dedicata ai Torino 2025 FISU World University Games per ottenere 10€ di credito da spendere per viaggiare in città con i servizi di mobilità disponibili (a partire dalle 00:01 dell'11 gennaio, solo su una delle Super App). Per maggiori informazioni vi invitiamo a scriverei all’indirizzo maas.comuneditorino@5t.torino.it