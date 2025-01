Strisce pedonali scomparse e rischio investimenti: “Lavori solo con i fondi del nuovo bilancio”

Le strisce pedonali quasi non si vedono più sull’asfalto, tanto che attraversare è diventato come giocare alla roulette russa. In corso Moncalieri, nei pressi del civico 215, la sicurezza dei pedoni è oggi messa a dura prova da due fattori: le alte velocità delle auto in transito (tranne che durante le ore di punta dove si viaggia a passo d’uomo) e una segnaletica orizzontale praticamente sbiadita. Così in Borgo Crimea ci si interroga sul da farsi.

Bilancio 2025

I soldi per mettere in sicurezza l’attraversamento, in questo momento, non ci sono. Ma il centro civico ha già in mente una mappatura dei punti più critici. “Ne abbiamo già parlato con l’assessore alla Viabilità, Chiara Foglietta - precisa il coordinatore competente della Circoscrizione 8, Alberto Loi - I cittadini devono avere ancora un po’ di pazienza. Con i fondi del bilancio del 2025 cercheranno di ritinteggiare dove serve. Noi non possiamo far altro che chiedere e capire dove si deve intervenire con maggiore urgenza”.

Solo alla 8, infatti, non mancano gli incroci segnati con un circoletto rosso per via della loro pericolosità: basti pensare a via Passo Buole all’altezza di via Sidoli, dove mamme e nonni con figli e nipoti attraversano tutti i giorni per recarsi al vicino parco Di Vittorio. “Sia di giorno che di sera si rischia la vita perché le zebrature non si vedono”.

Gli interventi

Al momento, ai due lati di corso Moncalieri, sono stati collocati gli appositi nasi che rendono l’attraversamento pedonale più protetto. Le stesse barriere si trovano tra i due sensi di marcia. Ma non sempre, va detto, gli automobilisti rallentano per lasciare passare i pedoni in transito verso via Aquileia.