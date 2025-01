Chivasso, al via i lavori di sostituzione della condotta idrica in corso Ferraris

Da lunedì 13 gennaio, Società Metropolitana Acque Torino sarà impegnata nei lavori di sostituzione della condotta in amianto-cemento della rete acquedottistica in corso Galileo Ferraris, a Chivasso . Il progetto complessivo, per circa 1,2 milioni di euro, comprende anche l’esecuzione di interventi in via Orti e via Marconi. Le opere prevedono anche il ribaltamento degli allacci esistenti e la ricostruzione di camere di manovra. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Claudio Castello. “L’amministrazione comunale – ha detto il primo cittadino – ha ritenuto necessari questi interventi formalizzando la sua posizione sin da una delibera del 2020. Purtroppo in questi anni anche i fatti ci hanno dato ragione con vari disservizi che si sono registrati, per quanto Smat sia intervenuta prontamente a riparare le rotture alle vecchie tubazioni”.

Per gli stessi lavori, subiranno delle modifiche anche le corse del trasporto pubblico locale. Dal 13 al 24 gennaio, saranno sospese 3 fermate della Linea Azzurra e 3 della Linea Blu: la fermata all’altezza di Ina Case sarà sostituita in via degli Alpini, di fronte al civico 3 T, e quella all’angolo con via Talentino e la ex Berruto saranno recuperate in via Togliatti, di fronte al poliambulatorio dell’Asl TO4. In quest’ultimo caso, per non compromettere il flusso veicolare sarà vietata la sosta lungo il lato dell’area sportiva. Per lo stesso arco temporale, sarà invece annullata del tutto la fermata nei pressi del supermercato Penny Market. Le Linee mercatali del mercoledì e del sabato non subiranno modifiche, così come la Linea Blu osserverà il consueto percorso sempre nella giornata di sabato.