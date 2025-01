Dopo Milano anche Torino vuole colpire chi spaccia e delinque. Lo Russo: "Non sarà Daspo Urbano"

Dopo Milano anche Torino vuole combattere spaccio e illegalità , in collaborazione con la Prefettura. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo , a margine della conferenza del nuovo housing sociale, chiarendo con forza che non si tratterà del Daspo Urbano modello destra.

Marrone: "Torino applichi il Daspo"

" Noi stiamo lavorando con il Prefetto - ha detto il primo cittadino - ad un programma organico per cercare di dare risposte ai temi della sicurezza e del contrasto all'illegalità ". Lunedì scorso era stato l'assessore regionale Maurizio Marrone ad incalzare nuovamente il sindaco Lo Russo, dicendo: " alla luce della direttiva del Ministero dell'interno, chiederò un Cosp (Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, ndr ) per applicare il Daspo ".

Uno strumento che non piace al primo cittadino, perché " non fa riferimento all'illegalità, ma ai fenomeni di fragilità: questo un differenziale molto rilevante ".

" A noi - ha spiegato Lo Russo - interessa combattere l'illegalità : la povertà non è un reato, così come le difficoltà. Le persone senza fissa dimora sono innanzitutto delle persone fragili: poi certo devono essere gestite e noi ce ne stiamo occupando".

Il modello Milano

In questo quadro si inserisce il provvedimento a cui sta lavorando il Comune di Torino, il Prefetto, le forze dell'ordine e Questore. Nelle scorse settimane Milano ha varato una misura che istituisce "aree rosse" che saranno off limits per chi è considerato "un concreto pericolo per la sicurezza pubblica".

Persone con atteggiamenti aggressivi, oppure già condannate per spaccio, percosse, furto e rapina non possono stare in certi quartieri del capoluogo lombardo. E proprio su quest'ultimo fronte il sindaco di Torino ha annunciato una novità analoga per colpire chi vende droga e delinque.