Protezione Civile, dalla Regione arrivano 450mila euro per i volontari. A Torino quasi 194mila euro

La Regione Piemonte ha stanziato 450.000 euro per sostenere i gruppi comunali e le associazioni di volontariato di Protezione Civile. L'Assessorato alla Protezione Civile, guidato da Marco Gabusi, ha reperito ulteriori risorse per erogare contributi economici sulla base delle graduatorie del bando 2022. Con questo stanziamento, l'investimento complessivo supera i 2 milioni di euro. Per Torino e provincia, in particolare, sono in arrivo quasi 194mila euro.