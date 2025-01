Numeri da record per Directa Sim: il 2024 si è chiuso con miglioramenti tra clienti e asset

Un 2024 di grande crescita per Directa Sim , che segna il record in tre settori chiave come numero di clienti, asset totali e numero di ordini eseguiti.

“Le performance di Directa nel 2024 sono il risultato di un grande impegno - commenta Andrea Busi, amministratore delegato della Società - e certificano che la Società ha saputo intercettare in maniera efficace le tendenze di un mercato in forte evoluzione e le esigenze di una comunità sempre più numerosa. Il successo è merito di un gruppo instancabile di professionisti che ogni giorno lavora con enorme passione, per far sì che Directa continui ad essere il punto di riferimento per gli investitori autonomi in Italia, come avviene da 30 anni a questa parte”.