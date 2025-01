Le note di De André porteranno quaderni e biro in Burkina Faso

Un concerto per comprare materiale didattico per le scuole in Burkina Faso. Il giorno di Natale è arrivato il container inviato dalla onlus Cuore Aperto e ora si riparte da zero.

L’evento, organizzato da Alina Janiak, è già stato proposto in passato, a sostegno della comunità locale. Nel 2019, ad esempio, la raccolta fondi era stata destinata all’acquisto di materiale per la scuola media di Villar Perosa.

“Quest’anno Alina ha deciso di dedicare a noi questo concerto, come Cuore Aperto, per comprare materiale didattico per le scuole”, sottolinea Cristina Zanon, presidente della onlus. I materiali che si riusciranno ad acquistare con i fondi saranno destinati all’asilo e alla scuola elementare delle Suore del Santo Natale di Koudougou, in Burkina Faso: “Serve di tutto, quaderni, biro, lavagne; i banchi della scuola probabilmente ce li donerà un asilo di Torino”.

‘Faber Nostrum’, questo il titolo del concerto, sarà un tributo a Fabrizio De André, ma verranno proposte anche canzoni di altri cantautori italiani. Ad esibirsi, accompagnato dal violino di Laura Merione e dalla tastiera di Domenico Berta, sarà il cantautore genovese Aldo Ascolese, che ha collaborato con lo stesso De André, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini e Francesco De Gregori.

La serata si terrà domani, venerdì 10 gennaio, alle 21 al Teatro ‘Una Finestra sulle Valli’ a Villar Perosa, in viale Galileo Ferraris 2. Il biglietto costa 10 euro ed è possibile acquistarlo in prevendita all’edicola Tessore Luciana in Piazza della Libertà 5 o direttamente domani in teatro.

Nell’ambito del progetto portato avanti da Cuore Aperto, questo è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti durante l’anno. “Dopo l’invio del container, due mesi fa, ora arrivato a destinazione, adesso siamo a zero e ripartiamo. Questo è il primo evento per raccogliere altri materiali per la prossima spedizione, ci vorrà del tempo, e là c’è sempre più bisogno.”

Per questo, sono in programma altri eventi nei prossimi mesi: il 15 febbraio ci sarà un concerto di canzoni di Baglioni con un’apericena e il 1° marzo una compagnia teatrale di Airasca proporrà una commedia. “Stiamo già iniziando anche a pensare alla serata dei Sosia di maggio”, conclude Zanon.