A Chivasso, il Concerto per l'Arma dei Carabinieri

Sabato 18 gennaio, alle ore 21, l’Assessorato alla Cultura e Legalità del Comune di Chivasso promuove il “Concerto per l’Arma”. Sul palcoscenico del Teatrino Civico si esibirà la band ligure dei Piano B come attestato di riconoscenza della città al lavoro delle Forze dell’Ordine. La manifestazione infatti, finanziata dalla Regione Piemonte e cofinanziata dall’amministrazione comunale, è stata realizzata nell’ambito della “Giornata regionale della gratitudine alle Forze dell’Ordine per il contrasto alle mafie” il cui bando è stato aggiudicato al Comune di Chivasso per il secondo anno consecutivo.

“La musica e la cultura sono tra gli strumenti di cui una società sana dispone per combattere le brutture della criminalità – ha detto il sindaco Claudio Castello -. Musicisti e spettatori ci ritroveremo insieme, nel segno dell’arte, per esprimere il nostro ringraziamento a tutti quei servitori dello Stato che sotto una divisa o una toga combattono senza tregua il cancro delle mafie, a rischio delle loro vite in difesa delle nostre città”.

“Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini – ha aggiunto l’assessore alla Cultura e Legalità Gianluca Vitale -. Desidero manifestare la mia vicinanza e quella di tutta l’amministrazione comunale alle Forze dell’Ordine che quotidianamente affrontano situazioni di grande difficoltà e rischio personale a difesa dell’ordine e sicurezza pubblica, con l'organizzazione di una serata di svago e buona musica dal vivo. Un gesto semplice ma significativo: portare un momento di vera festa nella vita di donne e uomini in divisa che ogni giorno sono gravati da un lavoro impegnativo e rischioso e che con coraggio e determinazione operano per mantenere la legalità e proteggere il nostro vivere quotidiano”.

Per partecipare al “Concerto per l'Arma”, con ingresso gratuito, è necessario prenotarsi scrivendo una mail a biblio.eventi@comune.chivasso.to.it.