Meteo: fine settimana freddo ma senza precipitazioni su Torino e provincia

La formazione di un forte anticiclone sull'Europa settentrionale convoglierà aria molto fredda da est verso le nostre regioni, portando un clima freddo nel fine settimana ma avaro di precipitazioni. Forti gelate notturne che potrebbero persistere anche di giorno.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, venerdì 10 gennaio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ma con ancora nebbie su parte delle pianure, nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi nordoccidentali con nevicate fino a bassa quota dal pomeriggio, che però potrebbero trasformarsi in gelicidio (o pioggia gelata) per un temporaneo rialzo termico a quote attorno 1500/2000 m.

Temperature massime in pianura generalmente ta 7 e 10 °C qualche grado in meno in caso di copertura nuvolosa o nebbie più estese o persistenti e durevoli. Venti: forti di Foehn sulle Alpi fino a sera, deboli orientali su pianure al pomeriggio.

Sabato 11 gennaio

Cielo nuvoloso ma con tendenza a schiarite nel corso della giornata. Sulle zone di pianure temperature in calo con massime non oltre i 6/7 °C e minime diffusamente attorno allo 0°C con lievi gelate che saranno in parte mitigate dalla nuvolosità notturna. Venti assenti o deboli da nord su pianure e gran parte delle Alpi.

Da domenica 12 gennaio

Cielo in prevalenza sereno e limpido, aria molto fredda con massime non oltre i 5/9 °C e minime diffusamente sotto lo 0 in pianura, con gelate estese e che potrebbero durare tutto il giorno nelle zone in ombra. Valori minimi che potranno toccare i -3/-4°C, localmente in assenza di vento e zone depresse anche -5/-6 °C.

Questa situazione perdurerà almeno fino a martedì, anche se in montagna le temperature tenderanno a rialzarsi sui settori settentrionali già da lunedì.

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino