Associazione Adelaide Aglietta: al via il ciclo di eventi a 25 anni dalla morte

Domenica 12 gennaio si terrà la XXX Assemblea degli iscritti dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta, dal titolo "25 anni di...". L'appuntamento è presso SocialFare (Via Maria Vittoria, 38 - Torino) dalle 14 alle 20.



Il 2025 ha un significato molto importante per la vita dell'Associazione e per la storia radicale tutta. Ricorreranno infatti i venticinque anni dalla morte di Maria Adelaide Aglietta, nel maggio 2000, e dalla fondazione dell’Associazione che porta il suo nome, nel dicembre del medesimo anno.



"Ci apprestiamo quindi ad aprire un anno all’insegna della memoria storica e della visione del futuro, per rilanciare i nostri temi storici e il metodo che ci ha sempre contraddistinto e per raggiungere nuove battaglie ed emergenti energie radicali. Inizieremo questo venticinquesimo anno insieme, con la nostra assemblea ordinaria, che oltre a rinnovare le cariche e fissare gli obiettivi politici per l’anno, sarà l’occasione per ricordare quanta strada abbiamo fatto in questo ultimo quarto di secolo e iniziare a riflettere su quanta ancora ne dobbiamo compiere, sempre a testa alta e non perdendo di vista le nostre priorità e il nostro modus operandi. - dichiarano in una nota i coordinatori uscenti Lorenzo Cabulliese, Daniele Degiorgis e Giorgio Maracich - Il titolo a cui abbiamo pensato per questa XXX Assemblea ordinaria degli iscritti è '25 anni di…', una frase tanto semplice quanto completa, perché racchiude un’infinità di cose. Per ognuno dei militanti, degli iscritti, dei cittadini, dei compagni di viaggio, l’Associazione Aglietta rappresenta qualcosa: 25 anni di diritti, di giustizia, di provocazione, di garantismo, di europeismo, di stato di diritto, di storia, di futuro...".