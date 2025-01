Lavori per il teleriscaldamento: come cambia la viabilità a Grugliasco

L’Amministrazione Comunale di Grugliasco informa i cittadini che, nell’ambito dei lavori per la posa del teleriscaldamento realizzati da IREN, si sta operando per garantire un intervento efficiente e il minor disagio possibile alla circolazione, soprattutto in un periodo delicato come quello natalizio.

Dal 7 gennaio lavori in corso

Dopo le festività natalizie, sono iniziate con il completamento dell’attraversamento della rotonda all'angolo tra via Rieti e strada della Pronda. Successivamente, i lavori proseguiranno in direzione Est fino al ricongiungimento con i tratti già posati.

L'importanza degli interventi

Il teleriscaldamento è una tecnologia fondamentale per il futuro sostenibile della nostra città. Consentirà di ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica, portando benefici concreti per l’ambiente e per i cittadini.

"Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo tutti per la comprensione e la collaborazione", sottolinea il Comune. "Continueremo a monitorare l’andamento dei lavori affinché vengano eseguiti con la massima rapidità e attenzione possibile".