Cartoline da Torino 2025 con TorinOggi e Giorgio Gatti al FISU VILLAGE

In occasione delle Universiadi FISU Games Torino 2025, il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere i visitatori da tutto il mondo con un omaggio speciale: una cartolina ricordo firmata dal celebre fotografo umanista Giorgio Gatti. Scopriamo insieme come vivere al meglio Torino e inviamo un saluto indimenticabile a chi ci è caro.

Tutti coloro che verranno a trovarci al nostro stand presso il FISU VILLAGE di Piazza Castello a Torino riceveranno una cartolina a scelta tra i nove soggetti selezionati

Torino e le sue icone: uno scatto che vale una cartolina

Torino, città di eleganza e storia, vanta un patrimonio architettonico e culturale che si presta perfettamente al fascino senza tempo delle cartoline. Giorgio Gatti, maestro della fotografia, ha immortalato alcuni degli angoli più iconici della città, trasformandoli in veri capolavori visivi.

Le immagini simbolo di Torino

Le cartoline distribuite al nostro stand presso il FISU Village di Piazza Castello racconteranno Torino attraverso alcune delle sue meraviglie:

La Mole Antonelliana: simbolo della città, con la sua imponente sagoma che svetta verso il cielo.

Piazza Castello: il fulcro storico della città, circondata da magnifici edifici come Palazzo Reale e Palazzo Madama, e offre una perfetta combinazione di arte, storia e cultura, dove troverai il FISU Village e l’Igloo.

Piazza Vittorio Veneto: una maestosa piazza neoclassica incorniciata dai portici, con una vista mozzafiato sulla collina di Superga e il fiume Po che scorre vicino.

Il Castello del Valentino: un elegante palazzo rinascimentale situato nel Parco del Valentino, con giardini spettacolari e architettura sontuosa, che ospita oggi la facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.

Le Porte Palatine: sono un imponente esempio di architettura romana antica, un tempo l'accesso principale alla città, con torri gemelle e un affascinante passato storico.

Palazzo Madama: un affascinante edificio storico, che unisce architettura medievale e barocca, situato nel cuore di Piazza Castello e ospitante il Museo Civico d'Arte Antica, dove troverai il FISU Village e l’Igloo.

Il Teatro Regio di Torino: un prestigioso teatro d'opera con una ricca storia, noto per la sua architettura elegante e l'acustica eccellente, situato nel cuore della città.

La Reggia di Venaria è un sontuoso palazzo barocco alle porte di Torino, a Venaria Reale, circondato da splendidi giardini e parchi, esempio di magnificenza sabauda.

Torino vista dalla Chiesa della Gran Madre di Dio, è una maestosa chiesa neoclassica, famosa per la sua imponente facciata con colonne e scalinata monumentale, situata sulle rive del fiume Po

Ogni immagine scelta da Giorgio Gatti, tra le migliaia presenti nella sua collezione, è un invito a scoprire la città con occhi nuovi, celebrandone la bellezza attraverso uno scatto che diventa ricordo.

Le Universiadi 2025: Torino, il palcoscenico del mondo

Le Universiadi FISU Games Torino 2025 rappresentano un evento imperdibile per gli amanti dello sport e del turismo.

Lo spirito dell'evento

Dal 13 al 23 gennaio 2025, Torino diventerà il cuore pulsante dello sport universitario internazionale. Con oltre 3.000 atleti provenienti da 58 paesi, la città offrirà un programma ricco di competizioni, spettacoli e cultura. Qui trovi tutte le notizie nella rubrica dedicata

Un'occasione per esplorare Torino

Visitare la città durante le Universiadi significa vivere:

Sport e adrenalina perchè a Torino si potrà assistere alle gare di short track e di pattinaggio di figura presso il Palavela, alle gare di hockey su ghiaccio e curling presso il PalaTazzoli. Le fasi preliminari dell’hockey maschile si terranno nei palazzetti di Torre Pellice e Pinerolo, mentre Bardonecchia ospiterà sci alpino, snowboard, freestyle e freeski. Pragelato sarà teatro delle competizioni di biathlon e sci di fondo e Sestriere della nuova disciplina dello ski mountaineering.

Arte e cultura: puoi scoprire i musei torinesi, come il Museo Egizio e il Museo del Cinema.

Tradizione e gusto: puoi gustare piatti tipici come il vitello tonnato oppure i celebri gianduiotti.

La cartolina ricordo: un viaggio nel tempo e nello spazio, una cartolina di saluti, in un'epoca digitale dominata da messaggi istantanei, che conserva un fascino unico e intramontabile.

Perché inviare una cartolina da Torino

Spedire una cartolina rappresenta un gesto autentico perché chi la riceve, la coglie come un pensiero che dura nel tempo.

Con le “Cartoline da TORINO 2025” fai conoscere un pezzo autentico di Torino e con le immagini di Giorgio Gatti, ogni cartolina diventa un'opera d'arte che sarà sempre un bel ricordo, un legame con la tradizione e un omaggio alla storia, che Torino celebra con stile.

Torino, con le sue Universiadi di Torino 2025, è pronta a stupire e accogliere visitatori da tutto il mondo. Scoprire la città, viverne l'atmosfera unica e condividere l'esperienza con una cartolina ricordo e un'opportunità da non perdere. Siate protagonisti di questa avventura: Torino e TorinOggi vi aspettano per regalarvi emozioni, storie e scatti da custodire per sempre.

Torinoggi è Local Media Partner di TORINO 2025

TorinOggi, testata online di riferimento del territorio del Gruppo Editoriale More News, è stata scelta dal Comitato Organizzatore dei Torino 2025 FISU World University Games come ‘Local Media Partner’, ne parliamo in questo articolo

Chi è Giorgio Gatti

Giorgio Gatti nasce a Torino nel 1958 e inizia a fotografare giovanissimo. Le sue fotografie, un archivio di oltre 150.000 immagini, sono il frutto di oltre 40 anni di scatti che lo ha portato a lavorare a Milano, Londra, Berlino, New York e Parigi città che lo ha adottato per diversi anni.

Le sue immagini sono all’interno di svariate collezioni private.

Attualmente divide il suo lavoro tra Chieri e Parigi, città che lo ha adottato come curatore e storico della fotografia. Tutto il suo archivio è di proprietà esclusiva della Fine Art Images Gallery - Agenzia esclusiva della sua produzione. Per TorinOggi cura la rubrica “Uno Scatto, Una Storia” dove racconta la vita e le opere principali di fotografi attuali e del passato.