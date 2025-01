Scontri cortei, Paoloni (SAP): "Approvare subito ddl sicurezza e istituire nuove norme per manifestazioni"

“Durante i cortei di questi giorni a Torino, Bologna e Roma siamo stati costretti a fronteggiare i soliti professionisti del disordine, il cui unico scopo, indipendentemente dallo spirito della manifestazione, è creare disordine e devastazione”. Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, precisando che si tratta di episodi “da condannare fermamente perché la violenza non può e non deve trovare giustificazione”.



“È quanto mai urgente - ha aggiunto Paoloni - l’approvazione del DDL Sicurezza per garantire agli operatori delle forze dell’ordine maggiori tutele, poiché, ancora oggi, chi compie reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale raramente viene posto di fronte alle proprie responsabilità e anche quando questo accade avviene con sanzioni blande che non disincentivano azioni violente. Esprimiamo solidarietà ai numerosi colleghi feriti e anche a tutti coloro in servizio durante le manifestazioni che hanno rischiato la propria incolumità fisica”.



“Risulta altrettanto fondamentale prevedere nuove norme per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e tutelare gli operatori di polizia, come ad esempio ‘un’area cuscinetto di garanzia’ di diversi metri al di sotto dei quali non sia consentito l’avvicinamento”, ha concluso il Segretario Generale del SAP.