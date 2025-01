Il prezzo del gas schizza verso l'alto, Cna Piemonte lancia l'allarme: "Attenzione alla speculazione"

Le nuove tensioni geopolitiche sul fronte Russia-Ucraina potrebbe appesantire l'inverno (anche) dei torinesi. Soprattutto dal punto di vista delle bollette del gas e degli aumenti a cascata che potrebbero generarsi.

Fino a 50 euro al Megawatt

Nelle ultime settimane il mercato del gas naturale è infatti tornato ad aumentare superando il tetto dei 50 euro al Megawattora, un limite che non veniva sfiorato da quindici mesi a questa parte. Una recente analisi di Goldman Sachs, come hanno riportato i principali quotidiani finanziari, ha evidenziato come detti aumenti possano lievitare fino a raggiungere una quotazione superiore agli 80 euro/Mwh.