Torino 2025 FISU World University Games: oltre 54 nazioni in gara per far brillare Torino

Mancano poco più di 24 ore all’inizio dei Torino 2025 FISU World University Games, pronti a prendere il via da domani sera presso l'Inalpi Arena che sarà il teatro per la fiaccolata inaugurale. Si preannuncia come straordinario evento, coinvolgendo oltre 2.500 atleti provenienti da 54 nazioni.

Torino, già teatro delle Olimpiadi Invernali del 2006 e delle Universiadi del 2007, si prepara ad accogliere ancora una volta lo spirito dello sport universitario. Grande entusiasmo anche da parte di Torino e del Piemonte, pronti ad ospitare uno degli eventi più importanti d'Europa.

"Le competizioni interesseranno anche altre località oltre Torino, ma per la nostra città è un evento davvero importante soprattutto per la tradizione universitaria della città –ha spiegato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo–. Ci tenevo a ringraziare gli organizzatori che hanno lavorato per questi giochi con un vero spirito sportivo, lo sport è davvero importante per gli studenti ma anche per l'intera società."

"Lo sport è importante soprattutto per il presente, non solo per il futuro–ha commentato l'assessore regionale allo Sport Marina Chiarelli–. Grazie alle attività sportive si imparano discipline, regole e gioco di squadra. Sarà un'occasione importante non solo per gli atleti, ma per tutto il Piemonte e i suoi cittadini."

Il progetto è stato realizzato grazie al prezioso contributo del CUS Torino, del Politecnico di Torino e dell’Accademia Albertina.

"I giochi si terranno anche tra le montagne del Piemonte, con oltre 2500 partecipanti in gara e oltre 54 nazioni che hanno inviato delegazioni ai giochi–ha dichiarato il presidente mondiale di FISU Leonz Eder–Gli atleti non saranno in gara solo per competere, ma anche per condividere emozioni e valori. Ogni gioco ha bisogno anche di un'organizzazione forte per la sua realizzazione."

"Nei prossimi 13 giorni, per uno degli aventi più importanti d'Europa, i lavori del comitato organizzativo non finiscono ma continuano più di prima–ha spiegato il presidente del comitato organizzatore Alessandro Ciro Sciretti–. I prossimi giorni vogliamo raccontare al mondo non soltanto il Piemonte dello sport, ma anche la sua cultura e il suo mondo universitario, oggi vero elemento dell'economia piemontese. La cerimonia di apertura di domani sera è già sold out, e sarà un modo per tenere vivo il fuoco dei grandi eventi che il nostro territorio è in grado di portare avanti."