Meteo, il termometro precipita a Torino e provincia, ma ancora niente pioggia e neve

Freddo e temperature in picchiata, su Torino e provincia. Ma senza pioggia o neve. Secondo gli esperti di Datameteo, le correnti in quota saranno ancora dai quadranti orientali, e manterranno un flusso di aria fredda dall'Europa orientale, che però sarà ancora privo di precipitazioni importanti. Gelate e brinate notturne estese.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a venerdì 17 gennaio cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con copertura maggiore nella giornata di giovedì 16, in particolare sui settori alpini dove saranno possibili deboli precipitazioni nevose anche fino a bassa quota.

Clima ancora rigido, con temperature massime in pianura generalmente tra 6 e 10 °C. Minime diffusamente negative con gelate e brinate notturne e mattutine. Valori generalmente compresi tra 0 e -3 °C, nelle zone più depresse e nei fondovalle si potrà scendere anche più in basso.

Da sabato 18 gennaio non cambierà più di tanto la situazione, tranne per un ritorno delle temperature a valori più consoni al periodo almeno per quanto riguarda il fine settimana. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.