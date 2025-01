Stasera Chiellini, in mattinata Lo Russo: la fiaccola delle Universiadi ha attraversato la città portata dal sindaco [VIDEO]

In attesa della cerimonia inaugurale di questa sera all'Inalpi Arena, quando Giorgio Chiellini sarà l'ultimo tedoforo, in mattinata la Fiamma del Sapere delle Universiadi di Torino 2025 ha attraversato il centro città portata dal Sindaco Stefano Lo Russo e da altri esponenti delle istituzioni.

Il sindaco tedoforo d'eccezione

Il Sindaco ha raccolto la fiaccola dall'assessore allo sport Mimmo Carretta giunto da via Milano e ha percorso, supportato da membri della Polizia di Stato, via Palazzo di Città. Da lì il simbolo dei Giochi Invernali Universitari è passato nelle mani dell'assessore al verde Francesco Tresso, della vicesindaca Michela Favaro e della presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo, per poi proseguire su via XX Settembre portata dal presidente della seconda commissione consiliare Tony Ledda, dalla presidente della quinta Elena Apollonio e dall'assessora all'Istruzione Carlotta Salerno.

"Occasione di pace e inclusione"